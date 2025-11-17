Raidy García, la mujer que escribe desde la cicatriz los eventos traumáticos de su vida

La vida de Raidy García ha estado llena de episodios traumáticos desde su niñez, pues con tan solo ocho años vivió la partida de su madre, quien salió rumbo a Estados Unidos en busca de una mejor vida para su familia.

Esta partida dejo a una niña sumida en la tristeza. Sus familiares buscaron algunos mecanismos poco convencionales para ayudarla a sanar, uno de ellos fue llevarla donde un brujo. Años después, cuando ella tenía 21, se fue a vivir a Boston para reencontrarse con su madre, pero le esperaba otro trago amargo en la vida: un abuso sexual.

Raidy García cuenta que paso por una profunda depresión en la cual pensó en quitarse la vida, pero hoy armada de valor, fe y esperanza logró superar estos dolorosos eventos y quiso plasmar su testimonio de vida en su libro titulado “¡Reconócete! De la niña de ayer a la mujer de hoy”.

“Hoy escribo desde la cicatriz, no desde la herida. Ya la herida sanó”, comenta la autora sobre el libro que cuenta sus más profundos secretos. Agrega que esta obra está escrita desde el corazón de una mujer que decidió convertir su dolor en propósito.

Raidy García con su libro “¡Reconócete! De la niña de ayer a la mujer de hoy”Fuente externa

García explica que considera este proyecto algo más que un libro “para mí es un abrazo para ti mujer, es una mano extendida que te dice que tú no estás sola, ´De la niña de ayer a la mujer de hoy´ nace del vacío y de la ausencia que deja una madre cuando se ve obligada a tener que salir de su país buscando un mejor futuro”.

Así, la mujer que años atrás veía la vida como un castigo y no una bendición dice sentirse restaurada por la gracia de Dios. En el acto de puesta en circulación de su libro explicó que entendió que su madre no la abandonó por falta de amor y que hoy admira el sacrificio que ella hizo.

“Lo hice pensando en ellos, sufrí y mucho. Lloré lágrimas de sangre por mis hijos, porque para mí mis hijos son mis tesoros. Pero tuve que hacerlo porque aquí (en RD) yo no podía ponerles un plato en la mesa”, comentó entre lágrimas la madre de Raidy García.

¿Qué encontrar en el libro?

En la primera parte del libro, García cuenta cómo a los 8 años la ausencia de su madre la llevó a una profunda depresión. Intentó en dos ocasiones quitarse la vida, luego de ser llevada donde un brujo como “una solución rápida”, para que esta saliera de los episodios de tristeza por los que pasaba.

Manifestó que uno de los momentos más difíciles de plasmar en su libro fue el abuso que sufrió a los 21 años, cuando recién llegaba a Estados Unidos para reunirse con su madre, quien había salido de RD dejándola con sus dos hermanos en casa de su abuela materna.

“Revivir los momentos de mi abuso fue lo más difícil. A pesar de haber sanado, revivir el momento, dolió”, expresó, diciendo que en la segunda parte de su libro habla de este acontecimiento que la marcó.

El abuso ocurrió en el Bronx del estado de Nueva York. La escritora en ese momento decidió callar por las amenazas que estaba recibiendo, donde se le enviaban fotos de sus hijos y familiares; además decían conocer sus movimientos, causándole gran temor. Sin embargo, ha decido ser valiente y dejar ese temor atrás y contar su historia. En el libro aparecen varias cartas dedicadas a miembros de su familia, en incluso a sus propios abusadores.

Renació de las cenizas

Raidy García, en la actualidad, ejerce como cosmetóloga desde hace 25 años en Estados Unidos y, a través de su comunidad Reconócete, ayuda a las mujeres a sentirse fuertes y confiadas de sí mismas.

“Al ver la necesidad de la mujer, tanto vacío que hay en el corazón de la mujer y tanta falta de amor de Dios, yo dije que ´tengo mucho que dar y mucho que compartir con mis mujeres´”. Este deseo de enseñar la motivó a capacitarse en la oratoria y coach.