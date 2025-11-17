Fundación Futuro Cierto entrega casas a familias de Elías Piña

Seis nuevas familias de la provincia Elías Piña fueron beneficiadas este fin de semana con una vivienda producto de la campaña ¨50 pesos para 50 casas¨, desarrollada por la Fundación Futuro Cierto (FFC).

Con la entrega de estas viviendas ya son 36 las familias en condición de pobreza que cuentan con un techo seguro como parte de este proyecto. La meta es construir 50 casas.

La fundación, creada por Fray José María Guerrero, construyó las viviendas gracias al apoyo de miles de dominicanos, instituciones y empresas que han aportado a la campaña.

“A través de lo recaudado con nuestra campaña “50 pesos para 50 casas”, logramos los recursos para la construcción de estas viviendas, apelando a la solidaridad y decisiva colaboración de la población dominicana. De modo especial, también agradecemos a las instituciones que han dado su apoyo durante estos años, como los bancos BHD, Banco Popular y Vimenca, Caribe Express, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Arias Motors y Televida”, indicó el reverendo franciscano.

En el acto también estuvo el director ejecutivo de la FCC, Domingo Abreu Collado, quien explicó que las casas son de 75 metros cuadrados, de tres habitaciones, de concreto y valoradas en RD$1,500,000. La construcción fue encabezada por el ingeniero Ramón Acevedo, quien forma parte del Voluntariado de Ingenieros y Arquitectos de la fundación.

Abreu Collado indicó que el cambio a una vivienda digna incrementa la autoestima familiar, la seguridad y calidad de vida de cada una de estas personas. Cada familia recibe la vivienda con su título de propiedad.

La Fundación Futuro Cierto trabaja para que las familias en áreas marginales del país tengan un techo digno, mejor educación y condiciones medioambientales. Como parte de sus proyectos también se encuentra “La Mini Facultad”, el cual busca reducir el analfabetismo en esta localidad. Esta iniciativa incluye, además, conferencias, talleres, visitas a museos, cine documental, música y literatura.

Entre los beneficiarios de las casas, ubicadas en la urbanización Futuro Cierto, en la comunidad Rancho La Guardia, se encuentran Marina Amador, Yudelka Montero y Élsido Peña, quienes agradecieron a la FCC y a su fundador por la invervención que realizan en la comunidad y por el cambio que tener una vivienda digna representa para sus vidas.

Fray José motivó a todos los dominicanos a contribuir con un mínimo de RD$50 pesos por cada miembro de su familia, o desde un dólar o euro, para quienes viven en el exterior, con el fin de continuar con esta labor en beneficio de las familias más vulnerables.

Los aportes se pueden realizar a través de las cuentas 793290594, del Banco Popular; 3200017513, del Banco de Reservas, y 147656220011, del BHD.