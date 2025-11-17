Fallece la diseñadora dominicana Sissy Bermúdez

Falleció la mañana de ayer la diseñadora dominicana Sissy Bermúdez, según las informaciones suministradas esta estaba presentado complicaciones del corazón y se presume que la causa de muerte fue un infarto.

“Para nosotros es una pérdida irremediable, pues formó parte del Inmoda RD. De Sissy Bermúdez podríamos decir tantas virtudes que le adornaban: colega y amiga, era una fuente de sabiduría e inspiración, no solo en sus conocimientos artesanales y textiles, sino de su vida”, explica Isabel Reynoso, presidenta de Inmoda.

A pesar de los problemas de salud, la diseñadora seguía trabajando en su vivienda ubicada en la calle Padre Billini desde donde se encontraba organizando exhibiciones, vendiendo antigüedades y manejando una colección privada.

Sissy Bermúdez fue una diseñadora de joyería artesanal y de artículos para el hogar, paisajista, curadora y gestora de proyectos artesanales. Su sello fueron los materiales crudos como el lino y la soga tratada. Tenía más de 30 años en el mundo de la moda.

Su cuerpo será velado en un funeral privado, de acuerdo a las informaciones ofrecidas por la familia.