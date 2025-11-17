Anuncian proyecto para impulsar a María Trinidad Sánchez como un destino de moda, cultura y turismo

El pasado viernes se lanzó de una plataforma de proyectos que tiene como objetivo proyectar la provincia María Trinidad Sánchez hacia el mundo a través de la cultura, el turismo, la moda, el bienestar, la belleza y el deporte.

Se trata de MTS Infinito cuyo propósito es crear experiencias que eleven la identidad, el orgullo provincial y el turismo sostenible, integrando instituciones, empresarios, artistas y la comunidad.

Así lo informó Carlos Machuca, director general de Machuca Entertainment, quien anunció que para mayo de 2026 se tiene programado el evento “Nagua in Color” bajo el Eslogan: “Corre, siente y celebra”, el cual se realizará en el Hotel Boutique del Lago de Nagua.

Parte del personal que trabajará en Nagua in ColorFuente externa

“Será una experiencia deportiva única que combinará deporte, diversión y color en el corazón del Hotel Boutique del Lago – Villas del Lago. Más que una carrera, será una propuesta de valor que impulsa el deporte, el bienestar y el turismo local, integrando a toda la comunidad en un ambiente lleno de energía, música y alegría”, explicó.

De igual manera, realizarán “Miss María Trinidad Sánchez”, considerado el certamen oficial de belleza, cultura y liderazgo femenino que representa la identidad y el orgullo de la provincia, promoviendo a sus mujeres como embajadoras de talento, elegancia y valores.

Su lema será “Donde nace la belleza que representará al mundo” y tendrá como anfitriona a la reina actual, Delisa Francisco, Miss María Trinidad Sánchez 2025 y actual Miss Cosmo República Dominicana.

Delisa Francisco, Carlos Machuca, Nina Vásquez y Jorge CavoliFuente externa

De acuerdo con el señor Machuca este evento tiene como propósito inspirar a las mujeres de la provincia a creer en su potencial y convertirse en agentes de cambio positivo, mostrando que la verdadera belleza nace del compromiso, la autenticidad y el amor por su tierra.

Finalmente, para noviembre 2026 tienen previsto desarrollar el “MTS Fashion Week”, un evento de moda de clase mundial que conecta creatividad, turismo y sostenibilidad, posicionando a María Trinidad Sánchez como un nuevo epicentro de la moda caribeña.

“Esta actividad tendrá como slogan ´La moda pone sus ojos en María Trinidad Sánchez´ y está inspirado en el espíritu de una nueva era creativa, mezclando moda, tecnología, sostenibilidad e inspiración y resaltando el talento de diseñadores con raíces locales como Nina Vásquez, oriunda de Nagua y Wilson Alcéquiez de Cabrera, ambos confirmados para el evento, destacó Machuca.

La agenda para anunciar MTS Infinito finalizó con un recorrido por los lugares turísticos más emblemáticos de María Trinidad Sánchez, como son la Laguna Dudú y Laguna Gri Gri en Río San Juan, así como un recorrido en barco por sus exuberantes playas y piscinas naturales.