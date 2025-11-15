La familia está llamada a introducir a los hijos en el camino de la iniciación cristiana. Ahora bien, si el matrimonio no ha sido elegido como una vocación nacida de una llamada de Dios para amarse y respetarse todos los días de la vida y ser copartícipes con Él de nuevos discípulos para el Reino, no hemos entendido lo que es el Matrimonio Sacramento Camino de Santidad.

Hemos confundido esta alianza con una relación amorosa, sentimental y sensual donde solamente les une la pasión de un momento y el interés que haya sido el móvil para dicha unión puramente material y sexual. Solamente así puede una relación terminar en divorcio.

No han entendido nada de lo que significa el matrimonio dentro del Plan de Dios. Pero a pesar de todos los malos augurios, la familia sigue en pie. Ha soportado con firmeza los negros vaticinios de su final y para algunos de nuestros famosos contemporáneos sigue teniendo validez y vigencia. Y es que la familia se presenta así como la sociedad natural más necesaria según el orden establecido por Dios para el bien de la humanidad.

No importan los sufrimientos que tiene que vivir, no importan las barreras que tiene que romper, no importa que tenga tantos enemigos. Nuestro Dios es Todopoderoso y cuando le ofrecemos las situaciones en las que nos encontramos, Él nos concede la gracia para seguir adelante.

¡Familias cristianas!, ya está bueno de permanecer alejadas del quehacer cotidiano. Debemos ser reflejo de vida y amor para las demás familias. No podemos quedarnos en el interior de las mismas. Tenemos que salir a ser testimonio ante las demás y, como familias cristianas, ser discípulos misioneros para que la familia siga siendo “escuela del más rico humanismo”. Amén.