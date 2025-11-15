¡Cómo mantener una relación y que sea duradera!

Hemos de reconocer que el tránsito en la vida no es fácil. Es a través de las pruebas y avatares que crecemos y afirmamos la fe en sí mismo. La vida es una odisea con miras a la conquista de la felicidad, como un derecho que nos asiste; pero hay que conquistarla con las disciplinas de la mente y los correctivos en hábitos y conductas.

Es por ello, que, en toda relación, es imperativo el respeto, la no violencia intrafamiliar y social. La relación se retroalimenta diariamente con la complicidad de las almas en los cuerpos en una entrega sin exigencias, sin discusiones estériles, o reproches.

Darse como una bienvenida diaria en un cálido abrazo que de resguardo de seguridad y confianza. Es la plática corriente de afirmación con hechos tangibles que se ama, se dice y se demuestra.

Son esas miradas y besos furtivos que se hacen sorpresa por lo inesperado de su manifestación. Es ser baluarte de los valores propios en cada ser, es no querer cambiar los modelos del otro, es aceptación en una constante tolerancia, es darse al amor sin pretensiones ni exigencias, es servicio y entrega.

Es así, que se oxigena la pasión cada día para el disfrute del amor verdadero, que todo lo puede, lo acepta y perdona sin orgullo y sin rencor guardado en el corazón, recuerdo y psiquis.