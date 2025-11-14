Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La Vida

NEUROLOGÍA

“El cerebro más allá del lenguaje: neuroplasticidad e inclusión”

Este evento explorará la neuroplasticidad, la riqueza de las lenguas y sus límites, y el rol de la inclusión en la salud, la cultura, la equidad y la sociedad. Está dirigido a profesionales de la salud, psicólogos, personas sordas, docentes, estudiantes y a todo público interesado en comprender cómo el cerebro humano trasciende lo visible, lo audible y lo normativo.

El cerebro no es un simple órgano complejo que recibe de manera pasiva información que almacena.

El cerebro no es un simple órgano complejo que recibe de manera pasiva información que almacena.ARCHIVO/LD

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Por primera vez en República Dominicana, una neurocientífica, una filóloga y escritora, y una persona con discapacidad auditiva, especialista en derechos humanos, lengua de señas e inclusión compartirán un mismo espacio para reflexionar sobre cómo el cerebro se adapta, se transforma y crea nuevas formas de comunicación más allá de las palabras habladas.

Lo harán el próximo viernes 14, a las 7:00 de la noche, en la Academia Dominicana de la Lengua donde se realizará un coloquio interdisciplinario donde convergerán la neurociencia, la literatura y la inclusión, bajo el título ‘El cerebro más allá del lenguaje: neuroplasticidad e inclusión’.

Este evento explorará la neuroplasticidad, la riqueza de las lenguas y sus límites, y el rol de la inclusión en la salud, la cultura, la equidad y la sociedad. Está dirigido a profesionales de la salud, psicólogos, personas sordas, docentes, estudiantes y a todo público interesado en comprender cómo el cerebro humano trasciende lo visible, lo audible y lo normativo.

La mesa está dirigida por Marcia Castillo, Rita Díaz y Johanna Balaguera. La participación será gratuita y abierta al público.  

Tags relacionados