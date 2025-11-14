Por primera vez en República Dominicana, una neurocientífica, una filóloga y escritora, y una persona con discapacidad auditiva, especialista en derechos humanos, lengua de señas e inclusión compartirán un mismo espacio para reflexionar sobre cómo el cerebro se adapta, se transforma y crea nuevas formas de comunicación más allá de las palabras habladas.

Lo harán el próximo viernes 14, a las 7:00 de la noche, en la Academia Dominicana de la Lengua donde se realizará un coloquio interdisciplinario donde convergerán la neurociencia, la literatura y la inclusión, bajo el título ‘El cerebro más allá del lenguaje: neuroplasticidad e inclusión’.

Este evento explorará la neuroplasticidad, la riqueza de las lenguas y sus límites, y el rol de la inclusión en la salud, la cultura, la equidad y la sociedad. Está dirigido a profesionales de la salud, psicólogos, personas sordas, docentes, estudiantes y a todo público interesado en comprender cómo el cerebro humano trasciende lo visible, lo audible y lo normativo.

La mesa está dirigida por Marcia Castillo, Rita Díaz y Johanna Balaguera. La participación será gratuita y abierta al público.