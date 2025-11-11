Consensos informados: urbanismo entre paradojas

Para este Día Mundial del Urbanismo (8 de noviembre), alguien que aprecio me pidió escribir algunas reflexiones a la nueva generación de urbanistas. Solo me atreveré si me dejan iniciar diciendo que sigo aprendiendo. Hice los números y mis 500 palabras me alcanzan para cuatro principios.

Los mapas van de último: A menos que seas el Barón Haussmann, vivas en el Siglo XIX y trabajes para Napoleón III hacer urbanismo no es diseñar o hacer mapas; es trabajar para que las personas logren consensos informados. Los mapas son un resultado de esos consensos.

La ciudad es gente de acuerdo: La relación anterior refleja fielmente el orden en que las ciudades nacen y se consolidan.

Personas que tienen respuestas similares ante las grandes preguntas existenciales (¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos?) hacen comunidad y solo entonces necesitarán infraestructura. O sea que las ciudades no producen contrato social o ponen a la gente de acuerdo, sino que son más bien producto del acuerdo, y vivirán tanto como viva el acuerdo.

Esto que parece un descubrimiento nuevo realmente no lo es. Agustín de Hipona escribió que un “pueblo es una red de seres razonables unidos por un acuerdo relacionado a las cosas que aman” (La Ciudad de Dios contra los Paganos, Libro XIX, Capítulo 24).

El apellido de “desarrollo sostenible” no es decorativo: “Bond, James Bond” pudo haber sido solo “James”. El desarrollo que buscamos no es estático, es el desarrollo en el tiempo, y eso solo es posible cuando hay cohesión.

Si deseas saber cuánto dura la armonía entre desconocidos que deben convivir en un hermoso lugar, sintoniza el reality show de tu elección. Por eso es importante fomentar la unidad a través de los espacios de consenso y la memoria colectiva.

Los conflictos sociales permanentes en ciudades que son hoy modelos de desarrollo podrían poner en riesgo su futuro.

La tierra no sabe de ideologías: Con frecuencia, la calidad de vida y el costo de la vida no se llevan bien. Cuando distribuimos riqueza transformada en infraestructura urbana necesaria, puede aumentar la demanda sobre la tierra. O sea, más personas podrían desear vivir allí o visitar.

Consecuentemente, este incremento en la demanda tiende a elevar el costo de la vida. Esto significa que si el nivel de vida de los residentes no se eleva conforme se avalúa la tierra, se generará una nueva presión económica sobre ellos, especialmente entre los que pagan alquileres.

Este problema define nuestro tiempo, todos desean vivir o visitar hermosas y equipadas ciudades, sin embargo, no hay una solución sencilla para este fenómeno.

Las prohibiciones o el control artificial de los precios de alquiler podrían, entre otros efectos, causar un mercado negro que por definición no tiene reglas o supervisión.

En el camino de identificar otros abordajes, merece pensar cómo el nivel de vida de la población podría verse elevado de forma proporcional, pero algo como eso también es complejo y toma tiempo.

Taller anual Unibe Lab Santo Domingo, tercera edición

Precisamente para fomentar el estudio urbano y la generación de nuevas ideas, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Unibe, ha creado el taller anual Unibe Lab Santo Domingo, que celebra su tercera edición.

En ese espacio los estudiantes hacen equipo con pares de diferentes años de la carrera para responder a un reto.

Este año deberán identificar cómo conectar peatonalmente el frente marino con el centro de la ciudad, estudiando y justificando un recorrido que deberá incluir experiencias complementarias.

Allí les toca hacer entrevistas y observaciones, descubriendo circunstancias inesperadas que podrán convertir en oportunidades.

Un amigo arquitecto me dijo hace unos años: “en urbanismo, dos más dos no es igual a cuatro”. Lo cierto es que el urbanismo está lleno de paradojas.