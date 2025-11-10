‘La Biblioteca del Patio de Evelin’: el espacio de enseñanza que dejó el Covid-19 en San Cristóbal

Julia Evelin Puello Carmona tiene una hermosa historia. En momentos en los que la gente andaba huyendo de los demás por temor a contagiarse de Covid-19, ella utilizó su patio para instalar una biblioteca y atraer a los estudiantes hasta su casa.

Un patio inmenso que permitía guardar la distancia, estuvo dispuesto para quienes buscaban leer, hacer sus tareas y aprender.

Esta maestra, fundadora de ‘La Biblioteca del Patio de Evelin’, tiene un eslogan: “Con pequeños esfuerzos podemos mejorar nuestra sociedad”. Lo puso en práctica, y hoy goza de la satisfacción que da el aportar a un sector tan importante como la educación.

LISTÍN DIARIO la contactó para conocer más sobre este proyecto que llegó para quedarse. Lo que en principio fue una respuesta a las dificultades que había impuesto la pandemia en el área educativa, se ha convertido en un referente cuando de creatividad y aporte al sector, se trata.

“La Biblioteca del Patio de Evelin surge como resultado de una crisis: El Covid 19. Ante la no presencia de los niños en la escuela, mis compañeras maestras enviaban las tareas a los estudiantes con los padres, cuando éstos recogían los alimentos crudos para llevar a casa. También se les enviaban libros a los que les que gustaban leer. El caso es que, al yo ver esta situación y que no podía desempeñar mi puesto de trabajo en la biblioteca de la escuela Las Hojas Anchas, Distrito 04 02, me hice una pregunta: ¿Evelin, vas a cobrar sin trabajar?”. La respuesta a su interrogante fue crear ese espacio en su casa en el que los alumnos pudieran leer y compartir guardando la distancia.

Su vocación magisterial la ayudó a dar riendas sueltas a su imaginación. La fe también hizo su parte. “Fue entonces cuando Dios me iluminó, pedí permiso a la directora para llevar libros a mi casa, ya que por poseer un patio amplio, allí podíamos estar distanciados, y a la vez realizar el trabajo que amo”. Ahí nació esa biblioteca que se ha convertido en una atracción para los amantes de la lectura.

Hoy día, a la dueña de esta historia la emociona saber que, ‘La Biblioteca del Patio de Evelin’, no sólo es un centro de encuentro de niños y adultos ávidos de lecturas, sino un lugar visitado por autores con deseos de acercarse a los lectores, entre ellos: César Sánchez Beras, Dulce Elvira de los Santos, Leiby NG, Clara Luz Lozano, Yuan Fuei Liao y Belkis Marte.

“Gestores culturales, bibliotecarios, así como Nelson Liriano, Rosina Anglada, Agustina Cuello, entre otros han desfilado por la biblioteca. Recibimos el gran apoyo de la escritora dominicana Virginia Read Escobar y su Fundación Lleva un Libro en la Maleta. De manera que, cada vez es mayor el alcance que tiene este espacio del saber que nació de una crisis”. Otras personas han donado libros y están abiertas a que otras se motiven. Están ubicados en Hatillo, San Cristóbal.

Propósito

Para Evelin es importante que la gente contribuya al saber desde cualquier esfera o puesto. Ella tiene base para creerlo así. Lo que comenzó como un proyecto momentáneo, se ha convertido en un gran aporte a la comunidad y a la sociedad en sí. “Con esta iniciativa buscamos fomentar el gusto y el amor por la lectura. Entiendo que un niño que lee enriquece su lenguaje, su imaginación, su creatividad, y desarrolla mejor sus habilidades”. No cabe duda de que es una educadora con don de servicio.

Para la protagonista de este relato, “una persona con buena lectura es más sensible a las necesidades de los demás y por ende, mejor ser humano”. Ella da muestra de que es así. Predica con el ejemplo.

“Nuestros estudiantes necesitan buenos ejemplos en el hogar, en la escuela y en la sociedad”

La protagonista de esta historia se graduó de licenciatura en Educación mención Preescolar y Primaria, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). “Un gran orgullo para mí haber estudiado en la Primada de América”. Además, se formó como auxiliar de Biblioteca, y es eso lo que explica su amor por los libros.

Julia Evelin Puello Carmona vive para su familia y para aportar a la educación. En este camino cuenta con el apoyo de su esposo Benjamín del Rosario y de sus hijos Eymi María, July Elizabeth y Micky Emmanuel. Ciertamente, es importante ese respaldo, pues recuerden que es en su casa donde esta maestra tiene una biblioteca abierta a la comunidad.

A esta mujer la satisface disponer de este espacio para los amantes de la lectura, más aún cuando sabe que éste, no es sólo un lugar para los libros, sino un refugio para niños, niñas, adolescentes y adultos que encuentran aquí, el ambiente para pasar un momento de paz, de tranquilidad y de aprendizaje.

“Y te puedo decir que muchos de los niños que asisten a nuestra biblioteca, vienen de familias que viven en la vulnerabilidad, no tienen en casa libros ni a nadie que lea, por lo tanto, es mi deber como maestra y como mujer de fe, colaborar en la época y en la sociedad que me ha tocado vivir”. No hay duda de que tiene claro que ser maestro es un sacerdocio.

Lo que se necesita para una buena educación

“Nuestros estudiantes necesitan buenos ejemplos y, lamentablemente, los escándalos que ven en nuestros ‘líderes’ deja mucho que desear”. Esta es una preocupación que tiene la dueña de esta historia. Pero no se detiene a pensar que todo está perdido. Hace lo propio y espera que más personas se involucren en la búsqueda de una transformación de compromiso en este sector de tanta importancia.

No pierde tiempo en fijar posición sobre esto. “En el área educativa, aspiro a que la educación avance, y mejore cada día más. Que la sociedad entienda que eso no depende sólo de los maestros, ni de la escuela, sino que tome consciencia de que necesitamos docentes preparados y comprometidos, docentes con deseos de aprender, familias comprometidas, infraestructuras adecuadas, recursos necesarios y a tiempo; políticas educativas afines a nuestra sociedad, no copias inapropiadas”. Esto lo expresa sin dejar de hacer énfasis en la necesidad de que se proporcione un clima escolar de paz y respeto.

Para Evelin es una prioridad recordar que, la sociedad o el ambiente ejerce gran influencia sobre los estudiantes. De ahí su afán en que ellos puedan tener verdaderos líderes, personas que sean referentes del buen accionar, con valores, con disciplina y sobre todo, comprometidas con aportar a la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que sean entes de bien a la sociedad.

El origen de su entrega a esta iniciativa

“Fui privilegiada en mi vida de estudiante por el hecho de tener muy buenos maestros, tanto en primaria como en intermedia, en la escuela de Pizarrete, y en el Colegio San Felipe Nery”. Está orgullosa de la enseñanza recibida y esa calidad es lo que devuelve a través de lo que hace.

Su infancia la define como una etapa de mucha felicidad. Con padres ejemplares y comprometidos ¿quién no la tiene? “Nos criamos en una especie de tribu o clan familiar, rodeados de una abuela como ninguna, tíos cariñosos y primos con los que compartimos el gran patio de juego de la casa de la abuela, además de disfrutar las frutas de cada época del año”. Otra cita que revela el provecho que desde niña, Evelin le ha sacado a ese espacio de tanta libertad como lo es el patio de una casa. Aunque el de su niñez era para jugar, el suyo es para enseñar a través de la lectura.

Al terminal el bachillerato su familia emigró … “Nuestra vida fue dando giros, hasta que me convertí en madre de familia y maestra de profesión, carrera que me ha dado gran satisfacción en lo personal y profesional, pues por mi mano han pasado tantos niños, gran cantidad de ellos ya profesionales”. Hoy sigue tocando vidas de manera, no sólo escolar, sino inspiradora. No todo el mundo toma el patio de su casa para acoger a una gran cantidad de “invitados” al saber.