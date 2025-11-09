Sí, es necesario limpiar la botella de agua. Aquí te explicamos por qué y cómo

Mantienes tu fiel botella reutilizable llena solo con agua pura y deliciosa. ¿Aun así necesitas lavarla?

Los expertos afirman que las botellas reutilizables se ensucian independientemente del líquido con el que se llenen, y que es importante limpiarlas con regularidad.

Las botellas de agua recogen gérmenes de nuestra boca al beber y de nuestras manos al tocar la pajita o la tapa. Están cubiertas de pequeños recovecos de difícil acceso que pueden convertirse en focos de moho, bacterias y otros microbios si no se limpian a fondo.

“Parece algo mundano, pero es extremadamente importante”, dijo la enfermera practicante Michele Knepper, que trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Las botellas de agua sucias pueden causar dolores de estómago y picazón de garganta, e incluso agravar las alergias y el asma.

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre cuándo y cómo lavarlas, pero todos coinciden en una cosa: dale a tu botella de agua una limpieza a fondo, porque algo es mejor que nada.

“¿Es para tanto? No. Pero tampoco es difícil lavar la botella de agua”, dijo el Dr. Mike Ren, médico de medicina familiar en el Baylor College of Medicine.

Algunos consejos para una botella de agua impecablemente limpia

Los expertos afirman que la suciedad no distingue de qué material esté hecha la botella de agua. Las botellas reutilizables de metal, plástico y vidrio acumulan gérmenes, pero las de plástico son más propensas a sufrir arañazos o golpes en el interior, donde los microorganismos pueden proliferar.

La mejor rutina de limpieza es muy sencilla: usa una esponja o un cepillo para biberones para fregar por dentro y por fuera con agua tibia y jabón, enjuágalo y déjalo secar para que esté listo para la próxima recarga. Una herramienta estrecha o con forma de limpiapipas puede ser útil para llegar a las pajitas y a las ranuras estrechas.

Para una limpieza más profunda, los científicos recomiendan meter el biberón en el lavavajillas si es seguro hacerlo, o disolver una pastilla limpiadora de dentaduras postizas o retenedores en el biberón durante la noche. También funciona frotarlo con una solución de agua tibia con vinagre o bicarbonato de sodio.

Muchos expertos recomiendan una limpieza diaria sencilla con agua y jabón, y una limpieza más profunda una vez por semana. Si la limpieza diaria resulta excesiva, Ren sugiere intentar realizarla al menos cada dos semanas, manteniendo otros buenos hábitos como enjuagar la boquilla en el lavabo cada vez que se rellene.

Pero si llenas tu botella reutilizable con otras bebidas como batidos de proteínas o bebidas isotónicas, es fundamental limpiarla a diario. Las bebidas azucaradas dejan residuos que las bacterias adoran.

¿Necesitas vaciar el agua de tu botella todos los días?

¿Es recomendable dejar agua en una botella reutilizable durante la noche? Los expertos no se ponen de acuerdo.

Algunos dicen que hay que tirar los posos cada vez que se rellena el depósito, mientras que otros recomiendan vaciarlo cada pocas horas. Ren dice que probablemente no haya problema en dejar algo de agua dentro durante la noche, pero que conviene vaciar el agua vieja al menos cada pocos días.

“Las directrices son solo eso, directrices”, dijo Ren. “Cada uno lo hará de forma un poco diferente”.

Si la botella tiene moho visible o el líquido interior huele mal, no lo bebas. Evita rellenar botellas de agua de plástico desechables, ya que pueden filtrarse sustancias químicas al agua y, además, suelen tener muchas grietas y hendiduras donde pueden proliferar los gérmenes.

Aunque no todas las rutinas de limpieza de botellas de agua sean iguales, es importante mantener el hábito, afirma Ivy Sun, experta en hostelería de la Universidad Estatal de Georgia, que ha estudiado la contaminación de las botellas de agua. Ella lava sus botellas y las de sus hijos con agua jabonosa a diario.

“Este es solo un pequeño paso que damos, pero puede ayudar enormemente a nuestra salud”, dijo Sun.