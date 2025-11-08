¡A trabajar en la viña del Señor!

“¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar?” (Mt. 20, 6)En el evangelio de hoy, se encuentra esta parábola de Jesús a los trabajadores. Y dice que el Señor se sorprendió de verlos parados sin hacer nada, cuando Él estaba buscando jornaleros para que trabajaran en Su Viña.

El Señor es el trabajador por excelencia. Y es el Señor quien nos está buscando cada día para que trabajemos por Su Reino. Somos nosotros los que debemos contestar a su llamado. La respuesta es del hombre.

Más de una vez dijo Jesús a sus discípulos: “La cosecha es mucha, pero los trabajadores pocos” (Mt 9, 37; Jn 4, 35). Cuando somos bautizados, Jesús nos pone en el camino de la santidad y nos da una misión. ¿Cómo hemos respondido a ese llamado?

A veces pensamos que solamente a los sacerdotes o a los religiosos/as es que el Señor les pide ese trabajo. ¡Qué equivocados estamos al pensar así! A todos se nos ha dado la misión: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio” (Mt 10,7). “Ay de mí, si no evangelizo, decía San Pablo”.

Los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo… Necesitamos hacernos discípulos dóciles, para aprender de Él, en su seguimiento, la dignidad y plenitud de vida.

No deseamos que la gente comience a tener conciencia de sus deberes y sus responsabilidades, porque se hace más crítica de la sociedad en la que estamos inmersos. Y preferimos seguir haciendo fiesta de lo que no nos cuesta. El Señor nos está pidiendo hoy que nos pongamos a trabajar en Su Viña. Amén.