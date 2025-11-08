Creando ambientes propicios de hermandad

“Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza…”. Un aforismo con un determinismo de componente negativo, por lo de “nunca”, adjetivo que lo determina con rotundidad.

Un ejemplo pedagógico, que asegura, que una costumbre o actitud repetida desde su principio, crea su modelo final y su carácter. No obstante a las presiones propias de la naturaleza humana, el hombre tiene la oportunidad de reinventarse, cambiar y transformarse. Revalorarse, y rehabilitarse del continuo error que lo acometa, sin hacer caso a las combinaciones de los adjetivos “nunca” y “jamás”. A los cuales, no se le deben dar cabida, cuando se determinen con negatividad, desgano y apatía.

Fuimos creados para crecer y desarrollarnos en ambientes propicios de hermandad, de respeto, amor y servicios de los unos a los otros, como una comunidad de hermanos, que se hacen familia por etnias de amor, fundamentados en valores divinos y terrenales.

Como humanidad, tenemos una corriente filiar que nos une a un solo cordón umbilical, atado a una sola matriz de esencia de amor y divina. Por un libre albedrío, determinamos lo que queremos ser, conseguir y hacer a través de los esfuerzos dados a la vida como poder, voluntad y decisión, asistidos por la fe.

Cabe como corolario indicar, qué, en el uso del libre albedrío, crea un determinismo a la determinación del uso que se le dé a la elección del camino a recorrer. Se es libre de escoger a voluntad; pero obligatoriamente, por ley, y sin apelación a la ignorancia, se recibirá como efectos, ¡lo que por decisión y causa se eligió!