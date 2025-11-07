La seguridad: el verdadero lujo en cirugía plástica, según especialista

En el mundo actual, donde la belleza parece medirse en tendencias y precios promocionales, es importante recordar algo fundamental: la cirugía plástica no es una competencia de costos, sino un compromiso con la vida y la seguridad.

Así lo expresa la cirujana plástica Tania Medina, quien afirma que cada paciente que llega a su consulta trae consigo sueños, expectativas y, sobre todo, una historia. "Mi misión, más allá de transformar cuerpos, es cuidar vidas", sostiene.

La seguridad no es negociable

Antes de cada cirugía, la profesional explica que se realizan una serie de estudios exhaustivos que muchas veces los pacientes desconocen, pero que son los que realmente marcan la diferencia entre un procedimiento responsable y uno riesgoso.

Entre ellos está el Doppler venoso, un estudio que permite detectar coágulos en las piernas. "Esta evaluación es vital, ya que el tromboembolismo es la primera causa de muerte en cualquier tipo de cirugía", dice Medina.

También se realizan evaluaciones cardiovasculares con ecocardiogramas y electrocardiogramas para valorar el estado del corazón, así como evaluaciones pulmonares que determinan cómo funcionan los pulmones, órganos esenciales para una recuperación y supervivencia.

Un enfoque integral y personalizado

Para esta cirujana plástica cada análisis tiene una razón de ser. No son simples trámites médicos, son pasos diseñados para prevenir complicaciones y garantizar que el cuerpo esté en condiciones óptimas.

Tania Medina, doctora en cirugía plástica y reconstructivaFuente externa

"Estudiamos el funcionamiento del hígado, los riñones y la coagulación sanguínea. Todo esto permite que el procedimiento se realice con el máximo nivel de seguridad posible", asevera la profesional.

"Mi equipo y yo nos tomamos el tiempo de conocer a fondo a cada paciente porque entendemos que no operamos cuerpos, operamos seres humanos con familias, sueños y un futuro por cuidar", agrega.

Más allá del precio: el valor de tu vida

En una era donde abundan las ofertas y las promesas de resultados rápidos, es fácil caer en la tentación de elegir por precio. Por eso Medina invita a las personas a preguntarse de manera clara ¿cuánto vale tu seguridad?

"El costo de una cirugía no está solo en el bisturí ni en la técnica, sino en la preparación, el equipo médico, la tecnología y los protocolos de seguridad que respaldan cada decisión. Invertir en tu seguridad es invertir en tu vida. Y cuando se trata de tu vida, no hay rebajas que valgan la pena", concluye.