El larimar: la belleza de una gema que encanta y produce

“El larimar es mucho más que una gema. Es una piedra que representa parte de nuestra tierra, y saber que es única y exclusiva de nuestro país la hace especial. Aún más, su exclusividad aumenta porque sólo existe una mina en Barahona. Es, por tanto, un verdadero emblema de riqueza y una fuente vital de sustento para nuestras comunidades”, expresa Golye Latouff, al destacar que la piedra nacional presenta una amplia gama de tonalidades.

La directora de Promoción del Ministerio de Energía y Minas aborda el tema a propósito de que el próximo 22 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Larimar, una piedra semipreciosa a la que se le reconoce su significativo aporte económico y social en República Dominicana, único país en poseerla.

Sin lugar a duda, con esta exclusividad y su singular belleza, su cadena de valor continúa fortaleciéndose a través de la exportación, el turismo y la artesanía local. “Este sector ha demostrado una sólida capacidad de generación de divisas, al registrar exportaciones de productos derivados del larimar por un monto promedio de RD$800 millones entre enero y septiembre de 2025, según cálculos preliminares basados en los permisos otorgados”, sostiene la directora de Promoción Minera del MEM,

Golye Latouff, directora de Promoción del Ministerio de Energía y MinasFuente externa

“Nos enorgullece especialmente su impacto local, pues sabemos que gran parte de la economía en Barahona depende de esta actividad, beneficiando directamente a 2,500 familias a través de los más de 780 mineros activos y la extensa red de artesanos distribuidos en todo el territorio nacional”, resalta Latouff.

Presencia internacional

El papel protagónico del sector artesanal en la cadena de valor. “Hemos logrado que el 60% de la piedra extraída sea adquirida por artesanos locales. Esto no sólo genera empleos, sino que agrega valor a cada pieza, lo que se traduce en mayores oportunidades económicas gracias al flujo de turistas que visita nuestro país anualmente”, destaca.

El restante 40% se destina a la exportación. Actualmente, el larimar se envía a destinos como China, Suiza, Perú e India. “Contamos con alrededor de 35 talleres de artesanos que trabajan para agregar valor al mineral extraído, el cual también se comercializa tanto en el mercado interno, especialmente en puntos turísticos, como en el exterior, en sus diversas formas”, explica Latouff.

Respecto a las actividades por el Día Nacional del Larimar, la directora confirma que el MEM, junto a otras instituciones del Estado, encabezará el 22 de noviembre una serie de eventos en el distrito municipal de Bahoruco, provincia Barahona, donde se encuentran sus principales protagonistas, mineros y comunitarios, junto a los artesanos del larimar. Esta celebración está regida por la Ley 17-18.