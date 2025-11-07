Felipe Andrés: el arquitecto que crea espacios irrepetibles

Felipe Méndez es un apasionado del diseño de interiores, el arte, los colores y las cosas que les parecen diferentes o poco comunes. Disfruta a plenitud el proceso de cambio, ver cómo las ideas van tomando forma por medio de los resultados y, obviamente, lo logrado al final de la ambientación, porque cuando una persona recibe su espacio totalmente renovado, para él eso no tiene precio.

En su carrera ha tenido como referentes, a arquitectos como Oscar Niemeyer, pintores como Botero o Basquiat, le inspiran sus colores en el arte, o sus formas y concepción de los espacios.

Con Deco’e Interiores by Felipe y su desarrollada trayectoria, ha evolucionado para transformarse en Felipe Andrés Studio, con el sello de ser una firma “irrepetiblemente única”.

Con esa libertad que tiene de crear exclusivos espacios, siempre ha entendido que cambiar la vida de otros a través de sus ambientes es una gran responsabilidad.

“Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Somos bien cautelosos y prudentes en plantear cada idea, que pueda ser viable y hermosa”, expresa.

Bienestar y refugio

Felipe Méndez está convencido de que el diseño de interiores influye en gran manera en el bienestar de las personas. “Siempre hablo de eso con mis clientes, la sensación de llegar a casa, a nuestro templo o refugio, rodeado de las personas y cosas que nos transportan a buenos tiempos, poder tener en casa todo lo que necesitamos y sentirnos confortables y seguros es realmente una dosis de felicidad”.

A su entender, “la pandemia nos hizo prestar atención a esos rincones que no sabíamos lo feliz que nos podían hacer renovados en casa”

Reitera que el Diseño de Interiores como tal es la herramienta para poder mejorar la vida del usuario, no solo por los instrumentos técnicos para hacer las cosas apropiadas para cada caso y uso, sino por lo importante de la parte artística, porque es esa mente creativa que hace cada resultado sea único y adecuado para cada necesidad y usuario.

Está convencido de que el proceso detrás de un diseño de interiores exitoso es la comunicación efectiva con el cliente, la empatía y prudencia en cada paso, pero también de alguna forma, mostrar al cliente que puede tener más. “Eso definitivamente se logra con una buena conversación, honesta y constante. ¡La paciencia en ambas partes también es fundamental!”.