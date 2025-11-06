Ministerio de Evangelización Buena Nueva invita al retiro familiar 'Transformados por la Gracia'

En un tiempo en que el ruido del mundo y las prisas diarias amenazan la unidad del hogar, el Ministerio de Evangelización Buena Nueva, invita a toda la comunidad al retiro familiar 'Transformados por la Gracia', un encuentro espiritual que busca renovar corazones y fortalecer los lazos familiares a la luz del Evangelio.

El retiro se celebrará este domingo nueve de noviembre, a partir de las 8:00, de la mañana, en el auditorio del Colegio Quisqueya, en Santo Domingo.

El evento contará con la predicación especial de Fray Nelson Medina, sacerdote y fraile dominico colombiano, ampliamente reconocido por su sólida formación teológica, su entrega al servicio de la evangelización y su destacada presencia en medios digitales.

Fray Nelson MedinaPexels

Fray Nelson es licenciado en Filosofía y doctor en Teología Fundamental, y ha sido profesor y predicador en diversos países, compartiendo con profundidad y claridad la fe católica.

Este retiro ofrecerá un espacio para sanar heridas, perdonar, orar juntos y redescubrir el amor que une a las familias, guiados por la Palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo.

El Ministerio de Evangelización Buena Nueva, fundado en 1984, es una comunidad católica dedicada a anunciar el Evangelio dentro de la espiritualidad Carismática Católica, con presencia nacional e internacional. Durante casi cuatro décadas, ha trabajado en la formación espiritual y la renovación de la fe en numerosos hogares.

La invitación está abierta a todos los fieles que deseen vivir un día de encuentro con el Señor, permitiendo que su gracia transforme sus vidas y sus hogares desde adentro.