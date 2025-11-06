Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La Vida

retiro familiar

Ministerio de Evangelización Buena Nueva invita al retiro familiar 'Transformados por la Gracia'

Santo Domingo, RD

En un tiempo en que el ruido del mundo y las prisas diarias amenazan la unidad del hogar, el Ministerio de Evangelización Buena Nueva, invita a toda la comunidad al retiro familiar 'Transformados por la Gracia', un encuentro espiritual que busca renovar corazones y fortalecer los lazos familiares a la luz del Evangelio.

El retiro se celebrará este domingo nueve de noviembre, a partir de las 8:00, de la mañana, en el auditorio del Colegio Quisqueya, en Santo Domingo.

El evento contará con la predicación especial de Fray Nelson Medina, sacerdote y fraile dominico colombiano, ampliamente reconocido por su sólida formación teológica, su entrega al servicio de la evangelización y su destacada presencia en medios digitales.

 Fray Nelson es licenciado en Filosofía y doctor en Teología Fundamental, y ha sido profesor y predicador en diversos países, compartiendo con profundidad y claridad la fe católica.

Este retiro ofrecerá un espacio para sanar heridas, perdonar, orar juntos y redescubrir el amor que une a las familias, guiados por la Palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo.

El Ministerio de Evangelización Buena Nueva, fundado en 1984, es una comunidad católica dedicada a anunciar el Evangelio dentro de la espiritualidad Carismática Católica, con presencia nacional e internacional. Durante casi cuatro décadas, ha trabajado en la formación espiritual y la renovación de la fe en numerosos hogares.

La invitación está abierta a todos los fieles que deseen vivir un día de encuentro con el Señor, permitiendo que su gracia transforme sus vidas y sus hogares desde adentro.

