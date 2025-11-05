Ahora son los hombres que se ponen “el velo y la corona”

Antes, cuando había una salida de una pareja, o de amigas y amigos; o hermanas y hermanos en dos o tres minutos estaban los hombres listos para salir. Se acostumbraba a decir y ¿fulana, está lista? “No, se está poniendo el velo y la corona”. Con esto se hacía alusión a que estaba tardándose tanto como lo hacen las novias el día de su boda.

Pero, extrañamente, los papeles han cambiado, y ahora son los varones los que duran “horas muertas” para estar preparados. No importa que sea para ir hasta al supermercado.

Inversión de tradiciones

Si esto sigue como va, veremos muchas transformaciones en nuestras tradiciones. Por ejemplo, culturalmente, en la mayoría de los países, se acostumbra a que sean los novios quienes esperen a la novia en el altar. Pero, las cosas han cambiado tanto que, pronto veremos a las novias ser ellas las que esperen a su “princeso” en el altar.

Son muchos los que ahora duran como una hora bañándose, otra afeitándose, sabrá Dios cuántas rasurándose el cuerpo completo (porque eso de la metrosexualidad). Algunos hasta se arreglan las cejas, se acomodan el cabello… En fin, duran “siglos” metidos en el baño.

La mujer tiene pasos adelantados

Contrario a esta nueva realidad del hombre, la de la mujer se ha simplificado. Ya no tiene que rasurarse porque va a la estética a darse su láser. Muchas tienen más del 70 por ciento del maquillaje tatuado y las pestañas listas. El cabello, con sus extensiones, y en ocasiones hasta con su peluca, le permite hacer más ligera la tarea de acicalarse. Si no necesitan pintarse mucho, se tiran una ropita, a veces hasta de ejercicio, y salen como acabadas de arreglar.

Ahora son ellas las que están viviendo como en una ciudad fabulosa donde en un dos por tres están más que listas y a la espera de su acompañante. Es más, en ocasiones los ayudan a concluir su jornada de limpieza y belleza, pues les retocan las cejas, les ponen la cera en el cabello y los ayudan a que se vean como verdaderos “princesos”, mientras ellas están ligeritas de cargas.

Nada en contra

Es bueno que se sepa que no estamos en contra de esta transformación. Cada quien es dueño de su vida. Lo que se resalta aquí es cómo han cambiado los tiempos. Ya no son los hombres que se inquietan durante la espera de que la mujer esté lista para salir.

Ellos son los que en la actualidad se toman su tiempo y lo cogen con calma. Sencillamente, porque los pasos que siguen para estar “pepillitos” son intensos, tal como los que en otros tiempos se tomaba una novia antes de llegar a un altar. De ahí el dicho: “Se está poniendo el velo y la corona”. Hoy son ellos los que parecen ponérselos.