Noviembre, mes de la familia y de las vocaciones

En noviembre celebramos el mes de la familia y las vocaciones. La familia, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, es la institución más importante de la sociedad, por eso tenemos que celebrarla en grande en este mes y siempre.

En esta fecha todos los miembros de nuestras familias han de estar regocijados porque vamos a poder compartir y celebrar junto a nuestros seres queridos la gracia de haber sido recibidos, acogidos, amados, valorados y defendidos en el seno de lo que más nos importa: nuestra familia.

En la actualidad luchamos por mantener el matrimonio y la familia en el lugar más alto, ya que son las instituciones que nos sostienen y nos forman para responder adecuadamente a los desafíos que nos presenta la sociedad, más en el día de hoy que estamos bombardeados por antivalores que buscan destruirlas.

La familia tiene que enfrentarse cada vez más a las estratagemas de personas que tratan de destruirla o sustituirla por otros modelos irreales a los que les quieren llamar con el mismo nombre. Desde nuestro punto de vista, son pretensiones infundadas, ya que solo se preocupan por sus intereses personales y lucrativos e inclinaciones erróneas, sin pensar en los demás ni en el bien.

Es por lo que todos hemos de estar atentos para dar respuestas a estos desafíos y mantener el matrimonio y la familia en su dignidad con la que fueron instituidos por Dios desde el principio.

Este domingo 23 de noviembre, la Iglesia Peregrina en la República Dominicana, en medio de la celebración del Mes de la Familia da Un Paso por mi Familia, con esperanza hacia la Pascua, porque “la familia es la esperanza de la Iglesia y del mundo”, según lo expresara Su Santidad el Papa Francisco, de feliz memoria, el 25 de agosto de 2018, en el Encuentro Mundial de las Familias, en Dublín y en este año que celebramos el Jubileo de la Esperanza, queremos reafirmarlo.

Queremos repetir, una vez más, que la familia es santuario de la vida, lo que significa que es el lugar donde se fragua la vida, donde nace el ser humano, y donde se acoge, se forma y se reconoce la vida de cada ser humano.

La familia es fermento y signo del amor divino y de la Iglesia, y es el instrumento que Dios escoge para que por medio de ella su plan creador continúe desarrollándose en medio de la humanidad. Por eso la familia es como ese santuario donde maridos, esposas, padres, madres, hijos y hermanos han de honrar y maravillarse ante el milagro de la vida (P. Mario de la Cruz, El matrimonio y la familia, pág. 188).

Este año, además de celebrar el año de la Esperanza, por el Jubileo, también queremos sembrar en el corazón de toda la familia y el pueblo dominicanos, la seguridad y el ambiente sanos para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables, asegurándoles un ambiente estable, libre de abusos sexuales y de todo tipo de abusos, para instaurar en nuestro país la cultura del cuidado.

¿Qué es Un Paso por mi Familia?

Un Paso Por mi Familia es una experiencia iniciada en la República Dominicana en el año 2012 por la Comisión Nacional de Familia (CNF), con el objetivo de resaltar los valores en la familia y luchar por la estabilidad familiar en la República Dominicana.

La experiencia empezó con una caminata a nivel nacional llevada a cabo en el Malecón de Santo Domingo, donde asistió gran parte de los Obispos dominicanos y una representación de los sacerdotes, Diáconos, Religiosos y fieles de todo el país que ondeaban la banderola de Un Paso Por Mi Familia por todo el Malecón, con pancartas, polotshirts y pegatinas alusivas a los valores familiares, culminando con la Eucaristía en el Parque Eugenio María de Hostos.

Luego de experimentar esta grata actividad, con una gran multitud de fieles y público en general, se vio la necesidad de hacer la caminata por diócesis para lograr un mayor impacto en la participación de las familias. Esta actividad se ha constituido en la más multitudinaria cada año, llegando a juntarse muchos millares de personas cada año solo en la Arquidiócesis de Santo Domingo, y en cada diócesis tienen una experiencia similar.

Los valores por los cuales caminamos en Un Paso Por Mi Familia son: la Fidelidad, la honestidad, la responsabilidad, la confianza, la vida, el amor, la generosidad, la tolerancia, la fe, la fraternidad, la paz, la verdad, la esperanza, la justicia, la solidaridad, el respeto, la comunicación y el perdón. Este año hacemos énfasis en la esperanza y la cultura del cuidado, entre otros.

Esta caminata tiene una organización bastante amplia y prácticamente durante todo el año la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida se pasa trabajando en tal organización. Cuenta con una gran cantidad de equipos, los cuales se hacen ayudar de otras personas para poder dar abasto a la Caminata más grande del país.

Entre las Comisiones que ostenta Un Paso Por Mi Familia están: Coordinación, Secretaría, Publicidad y Producción, Liturgia, Comunicación, Mercadeo, Finanzas, Orden y Seguridad, Alimentos y Bebidas, Montaje, Transporte, Producción General y Artística, Protocolo, Contacto con Organizaciones y Contacto con Centros Educativos.

Además de caminar en Un Paso Por Mi Familia realizamos un Show artístico mediante Obras teatrales, Danzas, Canto y Música, Charlas, culminando siempre con la Eucaristía que suele presidir uno de nuestros Obispos.

En este año 2025 tendremos la siguiente programación:

1. Lanzamiento en el Listín Diario: Jueves 30 de octubre, 2025.

2. Publicación de artículos periodísticos sobre la familia en el Listín Diario, este año hemos integrado a los hijos, y los artículos irán bajo este lema: “Desde el corazón de los jóvenes”, los días lunes 3, 10 y 17 de noviembre, respectivamente.

3. Rueda de Prensa en el Arzobispado: miércoles 12 de noviembre a las 10:00 am.

4. Misa en la Parroquia Mediática San Antonio de Padua: sábado 15 de noviembre a las 6:00 pm.

5. Bendición del Juego de Beisbol en el Estadio Quisqueya en noviembre: la fecha será publicada a través de nuestras Redes Sociales.

6. Jueves 20 de noviembre, jueves de Adoración: 7:00 pm y Programa Familia Fuente de Vida: 8:00 pm en el Canal 41 Televida y en Radio Vida 105.3 FM.

7. Caminata Un Paso Por Mi Familia: Domingo 23 de noviembre, 8:00 am, iniciando en la Georges Washington esquina Máximo Gómez, dando pasos, y diciendo que sí a la familia, al matrimonio entre un hombre y una mujer, al amor, a la esperanza y a la cultura del cuidado.

Terminando con una especial Eucaristía en la que participará nuestro Arzobispo, acompañado del Rvdo. P. Dr. Mario de la Cruz Campusano, Vicario Episcopal de Pastoral Familia y Vida, obispos auxiliares y sacerdotes.