Spotify aumenta sus suscripciones en un 12% en el tercer trimestre

Spotify alcanzó 281 millones de suscriptores de pago en el tercer trimestre, un aumento del 12% interanual, con 713 millones de usuarios activos, anunció el martes la compañía sueca de música en línea.

La facturación aumentó un 7% hasta los 4,300 millones de euros (4,940 millones de dólares), por encima de sus previsiones, gracias al crecimiento de sus suscriptores de pago y pese al descenso de la publicidad.

"Disponemos de las herramientas necesarias (...) para garantizar tanto el crecimiento de la facturación como el aumento de los beneficios", declaró Daniel Ek, fundador y director general de Spotify.

El grupo prevé llegar a un total de 745 millones de usuarios activos y 289 millones de suscriptores a finales de este año.

Ek dejará su cargo el 1 de enero y le sustituirán un tándem formado por Alex Norström, director comercial, y Gustav Söderström, director de productos y tecnología.

Daniel Ek cofundó Spotify con Martin Lorentzon en 2006, y la empresa, que cotiza en Bolsa en Nueva York desde 2018, tiene una capitalización bursátil de 132.,00 millones de dólares (unos 115,000 millones de euros).