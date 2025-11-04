Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Spotify aumenta sus suscripciones en un 12% en el tercer trimestre

La facturación aumentó un 7% hasta los 4,300 millones de euros (4,940 millones de dólares), por encima de sus previsiones, gracias al crecimiento de sus suscriptores de pago y pese al descenso de la publicidad.

Logo de Spotify.

Logo de Spotify.Europa Press

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPSuecia

Spotify alcanzó 281 millones de suscriptores de pago en el tercer trimestre, un aumento del 12% interanual, con 713 millones de usuarios activos, anunció el martes la compañía sueca de música en línea.

"Disponemos de las herramientas necesarias (...) para garantizar tanto el crecimiento de la facturación como el aumento de los beneficios", declaró Daniel Ek, fundador y director general de Spotify.

El grupo prevé llegar a un total de 745 millones de usuarios activos y 289 millones de suscriptores a finales de este año.

Ek dejará su cargo el 1 de enero y le sustituirán un tándem formado por Alex Norström, director comercial, y Gustav Söderström, director de productos y tecnología.

Daniel Ek cofundó Spotify con Martin Lorentzon en 2006, y la empresa, que cotiza en Bolsa en Nueva York desde 2018, tiene una capitalización bursátil de 132.,00 millones de dólares (unos 115,000 millones de euros).

