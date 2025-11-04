Presentan iniciativa para adquirir una vivienda en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste

Durante un encuentro realizado en Rincón Restaurante fue presentada la iniciativa“Entrada Cero”, que busca facilitar el acceso a la vivienda propia a través de condiciones únicas y accesibles para los compradores.

La presentación fue realizada por Aldo González y Héctor Alvarez, de Santerra Inmobiliaria, la cual junto a los proyectos Senderos del Este y Residencial Palmarejo – Última Etapa lanzan una oferta temporal de “Entrada Cero”, que incluye un descuento especial de RD$150,000 y cómodas cuotas para pagar.

Esta promoción, válida por tiempo limitado, representa una oportunidad para quienes buscan invertir en un hogar con ubicación estratégica dentro del Gran Santo Domingo, en proyectos seguros, con respaldo administrativo de Fiduciaria Reservas del Banco del Reservas y asesoría legal de PACTA Consultoria Legal Estrategica.

Senderos del Este, ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento, a tan solo dos minutos de la Autopista de San Isidro, se destaca por su diseño moderno, amplias y diversas áreas verdes, y circuito cerrado de seguridad. Por su parte, Residencial Palmarejo – Tercera (Última Etapa), ubicado en Santo Domingo Oeste, ofrece una propuesta de valor única en su segmento, con más de 300 unidades ya entregadas en sus dos primeras etapas y una comunidad consolidada.

“Queremos que más familias puedan dar el paso hacia su nuevo hogar, y que entiendan, que lo que pagan hoy de alquiler puede ser la cuota de su propio hogar. Esta oferta de Entrada Cero, elimina la barrera de entrada, reduciendo significativamente el monto inicial, esta es nuestra manera de abrir más las puertas al bienestar, la estabilidad y al crecimiento personal y familiar”, expresó Aldo González, Director Comercial de Santerra Inmobiliaria.