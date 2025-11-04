Compromiso cotidiano: construyendo conciencia ecológica desde la universidad

El primero de noviembre (Día de la Ecología) y el 3 de noviembre (Día Internacional de las Reservas de la Biósfera) nos recuerdan que la sostenibilidad no es una efeméride, sino un compromiso cotidiano.

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad singular de formar profesionales ambientalmente responsables, capaces de medir, decidir y transformar con criterios científicos y éticos.

La educación ambiental en el contexto universitario debe ser continua, participativa y contextualizada. Debe fomentar el compromiso y el desarrollo de habilidades para abordar problemas socioambientales, así como competencias que permitan a los estudiantes relacionar sus áreas de estudio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendiendo la complejidad de los desafíos ambientales.

Esto se logra con un modelo educativo que articule docencia, investigación, gestión institucional y extensión, y que integre la sostenibilidad como competencia transversal verificable. Es así como se ha concretado en la Universidad Iberoamericana, Unibe, donde la educación ambiental se vive como un compromiso institucional dinámico que garantiza una formación integral y promueve la participación en actividades que sensibilizan y movilizan a la comunidad universitaria.

Este componente se encuadra dentro del Plan Estratégico Institucional, a través del programa “Campus Sostenible”, coordinado por el Comité de Sostenibilidad de la universidad, un órgano que vela por la implementación, seguimiento y mejora de las políticas ambientales universitarias.

Los principios pedagógicos que sustentan este proceso enfatizan la formación transversal e interdisciplinaria, que integra ciencia, ética, pensamiento crítico, participación comunitaria y enfoque sistémico.

Educación ambiental en acción: estrategias concretas

Algunas de las iniciativas prácticas con las que cobra vida esta formación en Unibe son:

Programa Campus Sostenible: Eje estratégico que articula subprogramas en educación ambiental, ecoeficiencia, gestión integral de residuos, conservación de biodiversidad, movilidad sostenible e investigación en sustentabilidad. Incluye acciones específicas para la gestión sostenible del campus, y la incorporación de contenidos ambientales en todas las carreras, campañas, formación docente en pedagogías sostenibles y sensibilización permanente de toda la comunidad.

Aprendizaje basado en problemas con anclaje en los ODS: Desde el Ciclo de Estudios Generales se abordan los desafíos locales para articular soluciones interdisciplinarias. A través de actividades curriculares se promueve la investigación-acción, y un indicador de logro ha sido el incremento en el número de prototipos o propuestas normativas presentadas a actores externos.

Gestión integral de residuos: La comunidad participa activamente en varias estrategias como la recolección de materiales reciclables, la digitalización para minimizar el uso de papel, la reducción de plásticos de un solo uso y la colaboración con empresas recicladoras, lo que contribuye a disminuir el impacto ambiental del campus.

Conservación y biodiversidad en el campus: El reconocimiento de especies endémicas y el compostaje de residuos orgánicos fortalecen la alfabetización ecológica situada. Como ejemplo práctico existe el inventario de biodiversidad del campus y producción de compost.

Investigación y formación técnica: Desarrollo de líneas de investigación interdisciplinaria y transferencia de conocimientos en sustentabilidad, fomentando la cooperación con actores externos y la generación de soluciones innovadoras a problemas locales y globales.

Sostenibilidad

Estas estrategias se sostienen con metodologías activas y evaluación auténtica, asegurando que la sostenibilidad sea aprendida haciendo y demostrada con evidencias. Su implementación exige gobernanza académica y técnica, la integración de herramientas digitales e IA con lineamientos éticos de autoría, privacidad y transparencia.

Cada acción desde la universidad es una semilla de cambio hacia un futuro más sostenible y consciente, promoviendo el desarrollo de conciencias y gestores comprometidos con la sostenibilidad.