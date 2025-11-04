El buen trato telefónico al cliente

He decidido dejar de lado las críticas, que generalmente llueven sobre mojado, y tomar nota de quienes en sus trabajos dan un buen servicio al cliente, en persona o por teléfono.

Esta vez me refiero a Ainoa, en Claro, quien me atendió cuando llamé el 28 de octubre en la mañana para informar que haría unos trabajos en el techo y había que retirar y colocar en forma aérea, no pegado del techo, unos cables, algunos muy viejos que quizás ni estén en uso y podrían ser de diversas compañías.

Además que no sólo eran de mi casa, sino que varios continuaban hacia otras. No puso excusas, no me dirigió hacia otro departamento, sino que ella misma, luego de realizar los contactos pertinentes, preparó un reporte interno. Al ser interno no me dio número, pero me aseguró que ya estaba hecho. Buen trato telefónico de su parte. Ahora esperemos los resultados del área técnica.

“El último secreto” ¿Alerta sobre el control mental?

El tan esperado libro “El último secreto” de Dan Brown, amén de contar con la tradicional interpretación de símbolos de su principal personaje, el profesor Robert Langdon, con el fin de resolver situaciones complicadas en la bella ciudad de Praga, para mí la base principal, y lo que a mi punto de vista se convierte en una alerta, tiene que ver con las investigaciones de la protagonista, la científica Katherine Solomon.

Hace que me pregunte qué experimentos pueden realizar las grandes potencias para dominar el mundo, basadas en el control mental de otras personas. Es un thriller donde la doble personalidad se hace presente. Estamos ante el progreso de la ciencia en mano de los todopoderosos. Estamos ante la disyuntiva, ¿existe la conciencia fuera del cuerpo humano? ¿Permanece la conciencia cuando el ser humano ha muerto? (No se refiere al alma, que conste). Escribo este comentario sólo como lectora. De ciencia no tengo idea.

Chocolates y pasteles en Los Prados

Los amantes de los dulces (pastelería, chocolate…) encuentran en Los Prados varios lugares donde satisfacer sus respectivos gustos. Entre estos, si el chocolate es tu preferencia, tienes Cera, donde elaboran una deliciosa tableta Dubai que se convierte en un excelente regalito sorpresa para una persona que guste del chocolate.

Tienen también bombones con “envolturas” comestibles de distintos colores y sabores. Los he comprado. Son excelentes. El local está en Plaza Cordelia, calle Max Henríquez Ureña. En cuanto a una buena pastelería artesanal, una persona de toda mi confianza me ha recomendado Dolce Aroma que, por cierto, tiene ahora terraza. No he ido todavía, pero lo tengo anotado. Funciona en la Eugenio Deschamps.