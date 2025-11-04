Abinader apoya la creación del Museo del Turismo Dominicano, propuesto por Adompretur

El presidente Luis Abinader recibió el pasado martes, en su despacho del Palacio Nacional, a una delegación de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), encabezada por su presidenta, la periodista Sarah Hernández.

En el encuentro, el mandatario expresó su respaldo a la creación del Museo del Turismo Dominicano, una iniciativa promovida por la actual junta directiva de la entidad.

La presidenta de Adompretur informó que se entregó al presidente un proyecto preliminar con las ideas fundamentales del museo, el cual busca rendir homenaje a los pioneros del turismo nacional y a quienes han contribuido significativamente a su desarrollo, tanto desde el ámbito público como desde el privado.

Por instrucciones del presidente Abinader, una comisión de Adompretur se reunirá con el director general de Museos, Carlos Andújar, quien gentilmente ha extendido una invitación para visitar este lunes la que sería la sede del museo.

Asimismo, Hernández anunció que en los próximos días se designará una comisión especial para dar seguimiento al proyecto.

Adompretur se integrará al Gabinete de Turismo

Sarah Hernández también informó que el presidente Luis Abinader accedió a incluir a Adompretur en el Gabinete de Turismo, reconociendo la relevancia de la prensa especializada en la difusión de políticas públicas, estrategias y logros del sector.

“Es fundamental que los periodistas especializados en turismo participen activamente en la comprensión y promoción de las políticas que rigen este sector, motor del desarrollo económico, cultural y social de la República Dominicana”, expresó Hernández.

Asimismo, destacó que el presidente manifestó su interés en que Adompretur participe en proyectos orientados al fortalecimiento de la promoción turística, la sostenibilidad y la educación sectorial, cuyas líneas de acción serán anunciadas próximamente por el propio mandatario.

“Nos comprometimos con el presidente Abinader a respaldar toda iniciativa que impulse un turismo sostenible e inclusivo”, agregó.

El mandatario estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Mientras que la comitiva de Adompretur estuvo integrada, además de su presidenta, por Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, secretaria general; Rosa Lidia Lora, directora de Relaciones Públicas; Raysa Féliz, directora de Filiales; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez, director de Capacitación; y Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura.

Reconocimiento al presidente Abinader

Carmen Bretón, secretaria general; Sarah Hernández, presidenta de Adompretur, el presidente de la República, Luis Abinader y la vicepresidente de Adompretur Millizen Uribe.Fuente externa

Durante el encuentro, la junta directiva de Adompretur entregó al presidente Abinader una placa de reconocimiento por sus aportes al fortalecimiento del turismo dominicano y por el respaldo sostenido de su gestión al desarrollo del sector.

Finalmente, Hernández agradeció la apertura del presidente Abinader y el reconocimiento al papel de la prensa turística en la consolidación de la marca país.