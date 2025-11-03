Unibe reconoce a la maestra Mercedes Hernández Caamaño con el título de Profesora Honoraria

La Universidad Iberoamericana, Unibe, otorgó el título de Profesora Honoraria a la maestra Mercedes Hernández Caamaño, destacada educadora, autora y consultora en educación y atención a la primera infancia.

Este reconocimiento exalta su invaluable trayectoria y sus contribuciones a la docencia, la investigación y la transformación de la educación inicial en el país.

La ceremonia estuvo encabezada por la rectora, doctora Odile Camilo Vincent, junto a miembros del Consejo Académico y de la Escuela de Educación de la universidad. Es sus palabras de apertura, la rectora expresó que para la Universidad Iberoamericana y su Escuela de Educación es un honor y una profunda alegría acoger a la educadora como parte de su comunidad académica.

“Su modelo educativo inspiró directamente el currículo dominicano para el nivel inicial, un hecho que pocas veces puede afirmarse de una iniciativa privada”, manifestó, y la incluyó en “ese grupo selecto de mujeres que honran la historia educativa del país y que, al mismo tiempo, inspiran su futuro”.

Profesora Mercedes Hernández CaamañoFuente externa

Mercedes Hernández Caamaño es una de las figuras más influyentes en la historia reciente de la educación dominicana. Con más de cinco décadas dedicadas a la enseñanza, la formación docente y la innovación pedagógica, su trayectoria ha dejado una huella profunda en la educación inicial y en la calidad educativa del país.

La licenciada Laura Amelia Núñez, directora de la Escuela de Educación de Unibe, destacó su legado, el cual une la creación de modelos, políticas y capacidades institucionales que han transformado la educación inicial y básica en la República Dominicana, articulando investigación, gestión y práctica docente con resultados tangibles en escuelas, familias y comunidades.

Tras recibir la esclavina, el pin institucional y el diploma que la acreditan como Profesora Honoraria de Unibe, la maestra Mercedes Hernández Caamaño ofreció la disertación titulada “Inicio y desarrollo de la educación Inicial en el país”, en la que compartió reflexiones sobre los hitos históricos, los desafíos pendientes, los logros normativos e institucionales y los avances en calidad e inclusión en el sector.

Estuvieron presentes en la ceremonia de investidura el doctor Gustavo Batista, consejero delegado de Unibe; la doctora Vhyna Ortega Díaz, vicerrectora académica; la doctora Loraine Amell Bogaert, vicerrectora de vinculación e internacionalización; la doctora Aída Mencía Ripley, vicerrectora de investigación e innovación, y la licenciada Laura Amelia Núñez, directora de la Escuela de Educación, junto a destacados actores del sector educativo nacional, miembros del consejo académico, decanos, directores y otros invitados especiales.

Aída Mencía, Laura Amelia Núñez, Gustavo Batista, Mercedes Hernández, Odile Camilo Vincent, Vhyna Ortega, Loraine AmellFuente externa

Con esta distinción, Unibe reafirma su compromiso con la excelencia académica y la innovación educativa, así como con el reconocimiento de líderes visionarios cuya labor impulsa la formación docente, la calidad del aprendizaje y la transformación de la educación desde sus primeras etapas.