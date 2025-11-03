Parque Cementerio Puerta del Cielo conmemora el Día de los Fieles Difuntos con misa y acto simbólico

El Parque Cementerio Puerta del Cielo celebró este domingo 02 de noviembre la misa conmemorativa por el Día de los Fieles Difuntos, presidida por Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, Obispo Auxiliar Emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Durante la homilía, Monseñor destacó la importancia de mantener la fe y la memoria de los seres queridos fallecidos, y realizó una bendición especial por los nombres de todos los difuntos que reposan en el camposanto, así como por las familias presentes.

La ceremonia, que reunió cientos de familias, contó con la interpretación musical de un coro dirigido por la maestra Elsa Paulino, cuyas melodías envolvieron a los asistentes en una atmósfera de paz y reflexión.

El presidente ejecutivo de Puerta del Cielo, Leonardo Vargas, agradeció la presencia de las familias y reafirmó el compromiso institucional de continuar promoviendo los valores de recordar y honrar a nuestros seres queridos fallecidos.

Tras la misa, los asistentes participaron en un acto simbólico de elevación de globos biodegradables, realizados en los jardines del camposanto. Cada globo contenía un mensaje escrito por los familiares en memoria de sus seres queridos que ascendieron al cielo como palomas mensajeras.

La actividad formó parte del programa anual de conmemoraciones de Puerta del Cielo, que busca mantener vivo el vínculo de las familias con quienes reposan en el cementerio y promover espacios de encuentro espiritual.