¿Por qué es importante respetar la fe ajena?

Las sociedades que lograron mantener el respeto por las diferentes formas de fe fueron las que de forma multi-confesional establecieron que no había una sola fe, sino múltiples, y que todas podían estar en un mismo espacio respetando las diferencias.

Ezequiel Méndez
Santo Domingo, RD

Vivimos en un mundo compartido, y cada cual tiene derecho a profesar una religión, una vez esta creencia no atente contra la convivencia sana que implica respetar la fe ajena. 

A lo largo del camino de la historia humana hemos tenido sociedades que se desarrollaron de una forma compleja y en todas ellas siempre hubo creencias y se han profesado muchas religiones en el devenir de la humanidad.

Las sociedades que lograron mantener el respeto por las diferentes formas de fe fueron las que de forma multi-confesional establecieron que no había una sola fe, sino múltiples, y que todas podían estar en un mismo espacio respetando las diferencias. 

El sol sale para todos, nos guste o no, y el planeta Tierra tiene diferentes culturas las cuales se fueron desarrollando en el tiempo y el espacio, ninguna puede prohibir a las demás existir ni mucho menos ejercer violencia contra la otra. 

Todos debemos tener respeto por la variedad de culto y religión. En el derecho moderno este precepto se encuentra en la gran mayoría de las constituciones, excepto donde el fundamentalismo religioso impera sin respeto ni tolerancia; es muy importante respetar la fe ajena y convivir sin fricciones, incluso si no tienes ninguna.

