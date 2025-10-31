Cómo interpretar el análisis seminal o espermatograma

El análisis seminal, también conocido como espermatograma, es una prueba fundamental para evaluar la fertilidad masculina y la salud reproductiva.

Aunque muchas personas asocian este estudio únicamente con la capacidad de tener hijos, sus resultados también pueden ofrecer información importante sobre la función hormonal, la presencia de infecciones y el bienestar general del aparato reproductor masculino.

¿Qué es el análisis seminal?

El análisis seminal es un estudio de laboratorio que evalúa las características físicas, químicas y microscópicas del semen. Se obtiene una muestra mediante masturbación, después de un período de abstinencia sexual de entre 2 y 5 días. El objetivo principal es valorar la cantidad y calidad de los espermatozoides, así como las condiciones generales del líquido seminal que los transporta.

Parámetros principales del espermatograma

Volumen del semen -Normal: entre 1.5 y 6 mililitros.

• Interpretación: un volumen bajo puede indicar obstrucciones, falta de secreción prostática o vesicular; uno excesivo puede diluir los espermatozoides y reducir las posibilidades de fertilización.

pH del semen. Normal: entre 7.2 y 8.0

Interpretación: un pH bajo puede asociarse a obstrucción de los conductos eyaculadores; un pH elevado puede sugerir infección o inflamación del tracto genital

Concentración espermática. Normal: más de 15 millones de espermatozoides por mililitro.

• Interpretación: valores inferiores pueden deberse a alteraciones hormonales, varicocele, infecciones, o exposición a tóxicos (como el tabaco o el alcohol)

Motilidad espermática. Valores Normal: al menos el 40% de los espermatozoides deben presentar movimiento, y un 32% con desplazamiento progresivo

Morfología espermática Valor Normal: mínimo 4% de espermatozoides normales

Vitalidad espermática. Valor Normal: más 58% de los espermatozoides deben estar vivos. Interpretación: una vitalidad baja puede indicar exposición a calor, fiebre reciente o daño testicular.

Factores que pueden alterar el resultado del espermatograma

-Fiebre o enfermedades recientes

-Estrés físico o emocional

-Consumo de alcohol, tabaco o drogas

-Uso de ciertos medicamentos

-Exposición prolongada al calor (saunas, laptop sobre el regazo).

Por ello, es común que el médico indique repetir el estudio después de dos o tres meses, ya que el proceso de formación del esperma (espermatogénesis) tarda aproximadamente 74 días.

¿Qué hacer ante resultados alterados?

Muchas alteraciones son reversibles o pueden tratarse con medidas simples: Mejorar hábitos de vida (dieta, ejercicio, descanso). Evitar el tabaco, el alcohol y el sobrepeso. Tratar infecciones o varicoceles. Evaluar desequilibrios hormonales. En algunos casos, recurrir a técnicas de reproducción asistida.

Conclusión

El análisis seminal es una herramienta diagnóstica sencilla, pero de gran valor para comprender la salud reproductiva masculina. Interpretar correctamente sus resultados requiere conocimiento médico y debe hacerse siempre con la guía de un Urólogo o Uróloga. Ante la duda visite su urólogo.

Dr. Pablo Mateo www.drpablomateo.com