Un Paso Por mi Familia regresa promoviendo la esperanza y una cultura del cuidado

'Un paso por mi familia con esperanza hacia la Pascua' es el lema que llevará la 14.ª edición de la caminata 'Un Paso Por mi Familia”, la cual está pautada para el 23 del próximo mes de noviembre a las 8:00 de la mañana de la mano de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

El vicario de la Pastoral Familia y Vida, Mario de la Cruz Campusano, explica que el Papa Francisco durante el Encuentro Mundial de las Familias expresó: “La familia es la esperanza de la Iglesia y del mundo” y este año que se celebra el Jubileo de la Esperanza, quieren reafirmar ese punto.

“El lema del itinerario de evangelización de la Iglesia Dominicana es precisamente ese, basado en la bula de del Papa Francisco 'de feliz memoria la esperanza no defrauda', como se expone en Romanos cinco y por eso se crea este lema porque el cristiano siempre vive con los ojos hacia la Pascua, que es el gran misterio y principal celebración de la vida cristiana, ese paso de la muerte hacia la vida que da Jesucristo”, afirma el vicario de la Pastoral Familia y Vida.

Mario de la Cruz CampusanoRaúl Asencio

Esta vez también están promoviendo “la cultura del cuidado”, esto en la línea de lo establecido por el Papa Francisco y el Papa León XIV y entendiendo que se debe crear un ambiente seguro y sano para los niños, adolescentes y adultos vulnerables.

De la Cruz Campusano está consciente de que lograr esto no es una tarea sencilla, pues en muchas ocasiones la violencia viene de la misma familia y de la Iglesia, con los casos de pastores o fieles que abusan de su poder.

Sin embargo, es un defensor de que el primer paso es promover los buenos valores para que los antivalores vayan cediendo. Miguelina de Vargas, miembro de la Pastoral Familia y Vida, agrega que la familia tiene que volver a encontrarse.

Miguelina de VargasRaúl Asencio

“Volver a hacer cosas juntos, volver a ser familia, conversar, no solamente comunicarnos por una computadora, sino conversar, orar juntos… promover reuniones en la familia”, es como Miguelina de Vargas entiende que se puede cultivar una cultura del cuidado desde la familia.

La caminata, convertida ya en una tradición, el año pasado recibió entre 50 y 60 mil asistentes, destacando que cada vez las familias completas se van sumando a la causa.

“Prácticamente, todo el mundo fue en familia. Ese malecón estaba repleto desde la George Washington, esquina Máximo Gómez hasta el obelisco del Parque Eugenio María de Hostos”, puntualiza Miguelina de Vargas.

Organizaciones cristianas y colegios forman parte de las 20 instituciones que están detrás de esta iniciativa que inició en el año 2012 por la Comisión Nacional de la Familia (CNF) con el objetivo de resaltar los valores en la familia y luchar por la estabilidad familiar en República Dominicana.

Actividades

En el evento se realizarán espectáculos artísticos, entre ellos obras teatrales, danzas y cantos. También se impartirán charlas y culminará con una eucaristía.