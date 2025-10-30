Mechy Hernández Caamaño, una vida dedicada a sembrar sueños en la educación dominicana

A sus 75 años, Mercedes Hernández Caamaño, conocida cariñosamente como Mechy Hernández Caamaño, comparte una historia de vida profundamente ligada a su familia y a su vocación educativa, un recorrido sembrado de sueños, desafíos y un compromiso incansable con la enseñanza.

Esta trayectoria no solo refleja su experiencia personal, sino también la de toda una generación de educadoras y familias que apostaron por una educación diferente, cercana y humana.

Desde su infancia en Manzanillo, un pequeño municipio de Pepillo Salcedo, Mechy creció en un ambiente comunitario sólido, donde las relaciones sociales eran tan importantes como la estructura de clases sociales que la rodeaba.

Su padre, Ramón Hernández Rodríguez, le inculcó valores de dignidad, honestidad y responsabilidad, mientras que su madre, Ruth Margarita Caamaño, fue el corazón de la familia, transmitiéndole solidaridad, respeto y la importancia de la convivencia pacífica. Este balance entre firmeza y ternura marcó profundamente su forma de ver la vida y la educación.

Sus primeros años en Manzanillo estuvieron llenos de juegos, canciones, y momentos en comunidad sin la distracción de la televisión, donde el juego era el motor de su aprendizaje social. La convivencia, las fiestas de Reyes, las tardes frente al mar y la piscina formaron un tejido afectivo que aún guarda con cariño.

A los doce años, la familia se mudó a Estancia Nueva, Moca, y luego a Santo Domingo, donde los cambios geográficos fueron también oportunidades de crecimiento y nuevos mundos por descubrir. Fue en la capital donde desarrolló sus estudios en escuelas como La Candelaria e inició su formación vocacional, que se solidificaría en el Instituto Salomé Ureña, una institución emblemática para la educación en el país.

Una experiencia que marcó su adolescencia

Vivió en carne propia la turbulenta Revolución de 1965, que dispersó a su familia por diferentes provincias, una experiencia que marcó su adolescencia con nostalgia y valentía. En medio de esta crisis, celebró sus quince años en el Cibao y regresó a Santo Domingo para continuar su bachillerato y comenzar a forjar su vocación de educadora.

Su contacto con el grupo espiritual “Un solo corazón con Cristo” y su guía espiritual Rosita García aportaron profundidad a su compromiso social y educativo, confirmando a los 16 años que la educación sería más que una profesión para ella: un llamado a transformar vidas.

El inicio formal de su carrera docente se dio en la Escuela Primaria República de Chile junto con su formación en la Escuela Normal Félix Evaristo Mejía. Luego se graduó en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en un período de intensa efervescencia social y académica.

En 1971, el año que contrajo matrimonio y se convirtió en madre, comenzó también su trabajo en el Colegio Los Benjamines, donde su amiga Purita Sánchez se convirtió en su compañera de proyectos y sueños educativos.

Mechy Hernández CaamañoFuente externa

Juntas, en 1973, fundaron la Escuela Nueva, un espacio revolucionario para la época, centrado en una educación activa, participativa y humana, lejos de las rutinas y repeticiones tradicionales. Este proyecto fue un laboratorio pedagógico donde se exploró la pedagogía como acto de confianza en la capacidad innata de los niños para aprender y soñar. A la Escuela Nueva llegaron educadoras jóvenes de la UASD que aportaron energía y compromiso, haciendo del centro un referente de innovación educativa en el país.

Su pasión por la educación inicial se concretó en 1977 con la fundación del Círculo Infantil, un centro pionero para la formación de niños menores de seis años y la capacitación de padres y educadores. Debido a la ausencia de una carrera formal en educación preescolar en el país, Mechy se formó a distancia en el CEAC de Barcelona, España, y continuó especializándose con un posgrado en Supervisión Educativa en Intec y estudios en Israel.

Estas experiencias internacionales reforzaron su convicción de que la educación infantil es un derecho fundamental y que los niños son ciudadanos desde su nacimiento, con capacidades de participación y creación.

Entrega y distinción

Durante su carrera, ha colaborado con el Ministerio de Educación y organismos internacionales como el PNUD, Banco Mundial, BID y OEI, siempre defendiendo la equidad y la calidad en la educación básica y la formación docente.

Fue directora general de Educación Básica y coordinadora de programas que fortalecieron la educación inicial en la República Dominicana. También ha dejado su huella como asesora en la creación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y en instituciones formativas como Isfodosu e Intec.

Mercedes Hernández Caamaño ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su aporte a la educación, recibiendo distinciones como Maestra del Año Intec, premios de Unibe y la Cámara de Diputados como mujer de mérito. Su legado va más allá de los premios; es una historia de entrega, pasión y amor por enseñar y aprender que ha marcado la vida de miles de niños, educadores y familias del país.

Hoy, a sus 75 años, recuerda con gratitud que la educación fue su hilo conductor, el espacio donde sembró sus mayores sueños y encontró un sentido profundo de vida.

La historia de Mechy Hernández Caamaño es un testimonio vivo de cómo la educación puede ser una fuerza transformadora cuando se siembra con amor, se enseña con alegría y se aprende durante toda la vida. Con un estilo acogedor y humano, su biografía inspira a nuevas generaciones de educadores a seguir soñando y trabajando por una educación más justa, participativa y profundamente humana.

Hoy jueves, el Consejo Académico de Unibe la honra con el título de Profesora Honoraria, destacando su invaluable aporte al inicio y desarrollo de la educación inicial en República Dominicana.