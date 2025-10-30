¡A correr por pacientes con hipertensión pulmonar!

La Fundación de Hipertensión Pulmonar de la República Dominicana (FHPRD), realizará la carrera benéfica 'Tú corres, yo respiro', un evento deportivo con propósito que busca crear conciencia sobre la hipertensión pulmonar y recaudar fondos para los pacientes que viven con esta condición. Será el próximo domingo en el Jardín Botánico, a las 6:00 de la mañana.

El objetivo principal de esta iniciativa es visibilizar la hipertensión pulmonar, una condición que afecta a las arterias del pulmón y el corazón, y que puede ser mortal si no se diagnostica y trata a tiempo.

A través de esta carrera, la Fundación busca recaudar fondos para continuar ofreciendo apoyo médico, emocional y educativo a pacientes y familiares, además de fomentar la detección temprana.

“Cada paso que se da en esta carrera simboliza una bocanada de aire para quienes luchan por respirar. Queremos que la sociedad dominicana conozca más sobre esta enfermedad y se sume a nuestra causa”, expresó Elba Rodríguez, presidenta de la Fundación.

Los participantes recibirán un kit con camiseta, número y medalla conmemorativa, y al finalizar, podrán disfrutar de una jornada de bienestar y concienciación, con charlas, actividades familiares y puntos de información sobre salud pulmonar.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo dos de noviembre en el Jardín Botánico a las 6:00 de la mañana con un recorrido de 5 kilómetros de distancia.