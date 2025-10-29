Tradiciones del Día de los Muertos que trascienden fronteras culturales

Cuenta una vieja fábula que estaban dos hombres de distintas culturas en un mismo camposanto, mientras uno colocaba comida, el otro ponía flores a su difunto, el que ponía las flores dijo en tono burlón, “¿Cuándo piensas que su pariente va a comer su comida?” A lo que el señor sabiamente le respondió: “Cuando el suyo salga a oler sus flores”.

El contraste entre las costumbres de distintas culturas puede generar discrepancias, asombro e incluso riñas. Muchas veces, las prácticas propias pueden ser vistas como ridículas o poco sensatas desde la mirada ajena. Sin embargo, es fundamental reconocer que cada persona elige la tradición, sea esta heredada o adoptada de otros lugares, que mejor se adapta a su sentir y contexto.

En esta época comienzan las celebraciones de otros planos, por ejemplo, Halloween, proviene del festival celta llamado Samhain, anunciando el comienzo del invierno. Se celebra el 31 de octubre, creían que esa noche los muertos podrían cruzar a estos planos más densos. Elementos como las calabazas talladas, conocidas como “Jack-o’-lanterns”, disfraces de monstruos y brujas, son parte integral de Halloween.

La idea de utilizar los disfraces espeluznantes era con el fin de alejar a los “malos espíritus, no pudieran encontrarnos y se alejasen”. Otros tienen distintos puntos de vista algo más obscuros, según donde decidan vibrar. Hallowe'en, All Hallows' Eve, o All Saints' Eve significa víspera Día de Todos los Santos.

La iglesia cristiana católica inicia esta conmemoración el primero de noviembre, con el fin de venerar a aquellos que han consagrado su vida o han hecho trabajos espirituales trascendentales por la humanidad, considerados mártires que no tienen un día en particular en el calendario. Fue iniciado, en el siglo IV, cuando el papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma.

Las diferentes formas de celebrar a los ancestros muestran la diversidad cultural y nos invitan a reflexionar sobre la vida y la muerte. El dos de noviembre, se celebra el Día de los Fieles Difuntos, o el Día de los Muertos. En nuestro país, República Dominicana, no hace tanto tiempo se acostumbraba a escuchar solamente música culta, era tradicional encender velas y llevar flores a nuestros difuntos en el cementerio.

Mientras, en México, el Día de los Muertos es una festividad Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008, en esta ocasión se guía a los espíritus de regreso al mundo de los vivos y celebrar su vida y legado. Sus raíces se encuentran en las tradiciones prehispánicas. Se celebra con coloridos altares y ofrendas que incluyen fotografías, flores, velas, y los alimentos y bebidas favoritas del difunto.

Estas conmemoraciones parecieran tener una conexión con el lenguaje celeste, debido a que suceden bajo el período de Escorpio, signo del zodíaco asociado con la muerte, transmutación y lo oculto, en el otoño, cuando la naturaleza misma nos habla de un final a través de las plantas que sueltan sus hojas para luego resurgir.

Respetar las creencias y tradiciones ajenas nos vuelve más inclusivos y fomenta la empatía. Todos merecen expresar su creencia si estas no comprometen las buenas costumbres, la ética y seguridad de otros. Tolerar sin juicios o burlas fomenta la convivencia, el entendimiento y el aprecio por la multiplicidad.