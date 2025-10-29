Fundación 'Dándole Sentido a la Vida' realizará la 3.ª edición de la “Caminata del Amor”

La Fundación Dándole Sentido a la Vida llevará a cabo la tercera edición de la “Caminata del Amor 2025”, una iniciativa que busca sensibilizar a la sociedad dominicana sobre la importancia de desarrollar una cultura de acompañamiento y comprensión frente a las pérdidas.

El evento se celebrará el domingo 16 de noviembre en el Jardín Botánico Nacional Dr. Francisco E. Moscoso Puello, iniciando a las 9:00 a.m. La caminata comprende un recorrido de dos (2) kilómetros, con cinco (5) paradas reflexivas en las que se compartirán conocimientos y estrategias para afrontar el proceso de duelo de manera saludable y esperanzadora.

La Fundación Dándole Sentido a la Vida desde el año 2022 ofrece acompañamiento gratuito a personas que transitan un proceso de duelo, con el propósito de favorecer su reintegración emocional y social a la vida cotidiana. Actualmente, la entidad cuenta con tres grupos de apoyo en modalidad virtual (Mixto, Por Viudez y Parroquia Divina Providencia).

Asimismo, el próximo 18 de noviembre darán apertura al Grupo de Duelo Gestacional y Perinatal, dirigido a padres y familiares que han vivido la pérdida de un hijo en etapas tempranas. Este grupo contará con la facilitación del reconocido especialista en duelo latinoamericano Dr. Jorge Montoya Carrasquilla, quien posee más de 35 años de experiencia en el acompañamiento a personas en duelo.