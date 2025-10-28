En un mundo globalizado: lo esencial es invisible a los ojos, pero es crucial para los negocios

En el mundo de los negocios internacionales, las métricas, los indicadores de resultados, los contratos y acuerdos suelen ser los que ocupan los titulares. Sin embargo, lo que verdaderamente marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio no siempre consta en un papel.

Las competencias interculturales, esas habilidades blandas que no son tan visibles a nuestros ojos, suelen ser, en la práctica, un punto de quiebre para los negocios. Especialmente para las empresas que interactúan con múltiples culturas en su día a día.

En mi gestión como consultora de negocios, he visto de primera mano cómo empresas con servicios competitivos, estrategias concretas y mercados prominentes tropiezan en sus operaciones. Esto es así, no por la falta de valor en lo que realizan, sino por la ausencia de sensibilidad y comprensión intercultural por parte del equipo.

Algo que pudiéramos definir como sencillo, como el no entender la importancia de mantener un protocolo al momento de estar en un viaje de negocios o la importancia de conocer las expectativas culturales y laborales en contextos diferentes, puede costar contratos millonarios.

En un mundo cada vez más globalizado, formar en competencias interculturales es esencial. No basta solo con saber de finanzas, mercadeo o logística, se requiere que los líderes tengan competencias integrales para ser exitosos en el mercado laboral actual.

La verdadera ventaja competitiva surge cuando formamos profesionales capaces de escuchar más allá de las palabras, leer entre líneas y construir puentes con personas que piensan, sienten y negocian de manera distinta. Y ahí está el verdadero desafío de la educación superior en República Dominicana.

Formar líderes que, más allá del tecnicismo propio de cualquier carrera, puedan tener consciencia intercultural y entender que las diferencias no están para separarnos, sino para desarrollar aceptación y tolerancia. En ese sentido, estas competencias se vuelven una necesidad estratégica para las economías emergentes.

En la Universidad Iberoamericana, Unibe, se trabaja de manera intencional para formar líderes globales. La internacionalización constituye un eje estratégico de su modelo educativo, presente en todos los programas, y su currículo ha sido concebido para promover en los estudiantes una comprensión profunda de su propia cultura, así como el aprecio y respeto por las demás.

Mediante asignaturas de enfoque intercultural, actividades curriculares, experiencias académicas, alianzas con universidades extranjeras, programas de movilidad internacional y study tours, se fomenta el desarrollo de competencias globales que permiten a sus estudiantes y egresados desenvolverse con eficacia y sensibilidad en entornos multiculturales.

Laboratorio de aprendizaje

El Bachelor in Business Administration (BBA) de Unibe, único programa de grado completamente en inglés en República Dominicana, prepara a sus estudiantes en áreas esenciales para los negocios, a la vez que los expone a experiencias interculturales reales que reten y desarrollen dichas competencias.

Un ejemplo concreto es la International Business Week, que se realizará el 5 y 6 de noviembre, celebrando a Francia como país anfitrión. Este evento no es simplemente un congreso académico, sino un laboratorio de aprendizaje intercultural donde los participantes se sumergen en la cultura, expectativa laboral y formas de negociación de ese país.

En definitiva, si queremos que nuestras empresas prosperen en el escenario internacional, debemos comenzar por lo esencial: formar profesionales que comprendan que, en los negocios, como en la vida, lo invisible a los ojos puede ser lo más importante.

Sepa más Sobre la autora Angela Liriano es coordinadora y dicente del BBA de Unibe, especialista en empleabilidad, inserción laboral y desarrollo de personal, y autora del manual de preparación para el mundo laboral de Unibe, U-Work.