Jaime Rojo: para el fotógrafo de las mariposas monarcas, los animales no son peligrosos

Jaime Rojo lleva más de 20 años fotografiando a las mariposas monarca. Las vio por primera vez en 2004 y quedó fascinado con ellas. Desde entonces han sido un tema constante en sus fotografías, que ha reflejado su propia evolución: de un fotógrafo que sólo buscaba la belleza a un contador de historias preocupado por la conservación de las especies.

De acuerdo con el portal del Museo de Historia Natural del país, el nombre científico de este insecto es Danaus plexippus, y “se considera una de las mariposas más carismáticas y populares, tanto por su belleza como por su notable cualidad de migrar largas distancias”. Su promedio de vida es de seis a ocho meses.

Capturar la esencia de esta especie en una fotografía es una tarea que Rojo disfruta, desde el proceso de la concepción hasta la publicación de la imagen lograda. Cuenta que la parte favorita de su trabajo es “la satisfacción que le da el saber que sus imágenes están sirviendo para proteger el planeta”.

Mariposas monarcasJaime Rojo

“Disfruto todo el proceso: desde concebir la idea y pensar cómo voy a contarla con imágenes, hasta realizar las fotografías en el campo. También disfruto mucho la parte de la publicación y la campaña de impacto que viene después”, dice este fotógrafo que ha captado en numerosas imágenes la vida salvaje de muchos lugares del planeta.

Esta vez su parada fue República Dominicana donde impartió la conferencia titulada: 'Tras la monarca', esto luego de su reportaje fotográfico 'Salvando a las Monarcas', un trabajo sobre la migración de la mariposa monarca que fue portada de la revista National Geographic, en enero de 2024.

Siendo su primera vez en el país, se esperaba que estuviese en sus planes captar la vida animal de República Dominicana y que estas imágenes pudiesen aparecer en revistas internacionales, pero al fotógrafo y explorador del National Geographic, le faltó tiempo.

“Me quedo con las ganas de haber venido con más tiempo para explorar su extraordinaria biodiversidad, que llevo muchos años admirando gracias al trabajo de fotógrafos de aquí, como Eladio Fernández”, explica Rojo.

Sin embargo, su consuelo es saber que el panorama donde parecía que a la sociedad en general no le importaba el mundo animal, ahora está cambiando. Él cree que en el fondo, todos los seres humanos sienten una profunda empatía hacia los animales.

“Para volver a reconectar con la naturaleza no hay nada mejor que tener experiencias en ella. No hablo de irse a lugares exóticos o remotos: un simple paseo por el bosque o un baño en la playa puede tener un efecto muy beneficioso”, afirma.

¿Se ha expuesto a algún peligro?

Como Jaime Rojo lleva muchos años fotografiando y contando historias de la vida salvaje, resulta lógico preguntar si en su trabajo se ha expuesto a algún peligro, para sorpresa de muchos, éste contestó que la mayoría de los animales no es peligroso; y los que lo son, basta con conocerlos y saber comportarse a su alrededor.

“Me atrevería a decir que los organismos más peligrosos son aquellos que no vemos: los virus, bacterias y otros de sus parientes que pueden hacerte pasar un peor rato que un oso, un jaguar o un tiburón”, puntualiza el fotógrafo español.

Presencia en RD

La visita de Jaime Rojo se debió a su participación en la conferencia 'Tras las monarcas', auspiciada por Lendof con el aval de National Geographicdel, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente.