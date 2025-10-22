Un primer viaje sin visitar ‘altares’

Por lo regular, cuando alguien va por primera vez a Estados Unidos, específicamente, a Nueva York y sus alrededores, sus paseos suelen ser de una casa a otra a ver a quienes hace mucho tiempo no les da un abrazo.

Jorge no lo hizo así. A sus 60 y tantos años fue a conocer la gran urbe. En su equipaje, al parecer, también empacó la recomendación de su hermano Miguel: “No vayas a visitar altares”. ¡Palabra de rey! Todas sus fotos fueron en monumentos, parques y atracciones turísticas de la ‘Gran Manzana’ y de estados aledaños. Su sonrisa, tímida, pero sincera, era su mejor compañía. Su ‘outfit’ moderno y variado en cada momento captado, también llamó la atención.

En una verdadera ciudad fabulosa

Aunque el que estaba viviendo como en una ciudad fabulosa, era Jorge, toda su familia se sentía como si hubiese estado con él. Era motivo de alegría ver su regocijo por los grupos de WhatsApp. Una imagen superaba la otra. Esa felicidad desbordante era contagiosa.

Desde nuestra realidad, podíamos observar el bienestar que le proporcionaba estar en un lugar de ensueño, en el que no sólo sentía la satisfacción de conocer cosas maravillosas, sino de tener la compañía de una de las personas más especiales de su vida. Tenía mucho sin compartir con ese ser que también se vio vivir a plenitud en aquella ciudad fabulosa.

Risas entre luces y buena compañía

Jorge andaba de risitas. En su realidad había dejado a un país tercermundista para explorar la magia de la ciudad más famosa del mundo. Sobre todo, había cambiado su día a día entre varillas, cemento, blocks, su querida ‘palita’ y un amplio grupo de trabajadores por las obras terminadas de esa ‘Gran Manzana’ a la que muchas personas conocen y otras sueñan conocer.

Han sido sus únicas vacaciones en toda su vida. Es de las personas que, en el trabajo encuentran la plenitud, y en la casa atesoran un refugio donde un buen programa, un café recién colado, una buena comida o una partida de dominó lo paga todo.

Un regreso con las pilas puestas

A la llegada de Jorge, después de tres semanas de paseo, todo ha vuelto a la normalidad. En aquella ciudad fabulosa quedaron momentos vividos, sueños cumplidos, abrazos pagados y una gran experiencia de lo hermoso que es salir de la zona de confort para explorar las maravillas que el mundo pone a tus pies.

Ahora, con las pilas recargadas de la mejor energía: la felicidad, él ha retomado su cotidianidad. Eso sí, con la convicción de que de aquí en adelante tiene ‘pasaporte abierto’ para viajar a ese lugar maravilloso que le permitió ver la vida desde otra perspectiva, y a nosotros, observarlo a él y a los que están al “cruzar el charco” con la ilusión de que sí es posible reencontrarnos, reír, gozar, pero sobre todo, conocer las maravillas del lugar que nunca duerme, sin la necesidad de estar visitando altares. Eso fue lo que hizo que Jorge se sintiera como en una ciudad fabulosa.