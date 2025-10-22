Dulce Pichardo: la mujer que inspiró a Samuel Herrero

La vida tiene una manera de sorprendernos, a menudo, cuando menos lo esperamos, nuestras circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana llevándonos por senderos insospechados.

Esta realidad se refleja en la historia de la tía Dulce Pichardo, viuda de Canto, una mujer que, con su espíritu luminoso, aventurero y amor por la vida, dejó una marca indeleble en quienes la conocieron.

Nacida en 1908, Dulce, aunque guardaba celosamente el secreto de su edad, su sabiduría y experiencia eran evidentes para todos. Fue una mujer muy adelantada a su época, huérfana a muy temprana edad, vivía con su hermana Mirtha y su cuñado, el Dr. Julio de Windt Lavandier.

Yo acostumbraba a visitarla en Caracas desde mi adolescencia, nos sentábamos cada tarde a escuchar música y contar historias en el porche de la Quinta Cecil de Los Palos Grandes, donde residía, frente al Ávila. Solía decirme: "Yo, con tu edad y la experiencia que tengo ahora...". Estas palabras resonaban con una mezcla de añoranza, reflexión y cierta picardía.

Relataba con melancolía como un domingo cualquiera, mientras paseaba en la retreta del parque, en San Pedro de Macorís, conoció a un apuesto joven llamado Prudencio Canto. Según sus propias palabras, le propuso matrimonio y crear un futuro juntos en Venezuela, si ella se lo decidía, se irían en pocas semanas. Impulsada por su espíritu emprendedor, y el flechazo de Cupido, aceptó la propuesta y se mudó a la Ciudad de los Techos Rojos.

En la Cuna de Bolívar, Dulce se dedicó a ser ama de casa, mientras escribía poemas que publicaba en el periódico de Caracas y realizaba artesanías, y a apoyar a Prudencio, quien desarrolló una compañía que equipaba hospitales.

Estuvieron casados durante 40 años, hasta que ella enviudó. No tuvieron hijos biológicos, no obstante, adoptaron a un niño. La vida de Dulce fue toda una aventura, procuró llenar sus días de momentos épicos, exhibió generosidad y cultivó afectos a su paso.

Entre sus remembranzas contaba su encuentro con un joven en una fiesta. Su personalidad vibrante en sus años mozos inspiró al compositor puertorriqueño radicado en Higüey Samuel Herrero a escribir la canción "Risa Loca", capturando en la letra de su canción la esencia de su ser y dejando en ella su nombre: “Dulce, muchachita que enloqueces, no me niegues tus caricias, dame amor…”. Esa canción fue más tarde popularizada por El Romántico de América, Chucho Avellanet.

“Cuando todo lo creía perdido en la vida

Cuando por el mundo andaba ya sin ilusión

Cuando el corazón apenas casi ni latía

Una divina noche nació mi amor

Sus ojos adivinaron cuanto la quería

Y con una risa loca ella me provocó...”.

Esta canción refleja la capacidad de ese ser tan particular para iluminar la vida de quienes la rodeaban, con su risa contagiosa y su espíritu indomable. La describió tal cual, incluyendo su nombre en la canción.

Esa canción se convirtió en el himno obligado en cada reunión familiar, especialmente cuando ella estaba presente. También la entonamos cuando la acompañamos hacia su última morada en San Pedro de Macorís.

Además de su encanto, Dulce tenía una filosofía de vida elevada. Sus ojos verdes y humor eran solo aspectos de su carácter múltiple. Su historia demuestra lo rápido que pueden cambiar las circunstancias y nos anima a vivir con valentía, amor y alegría. El legado de esa virtuosa mujer inspira a aprovechar al máximo cada momento.