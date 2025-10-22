Almorzando en SD arroz meloso con langosta y sepia, ¡muy bueno!
En Casa Luca, entre las carnes hay un excelente Parmesan Pepper Steak.
Es uno de esos restaurantes en Santo Domingo de los cuales tenía muy buenas referencias, pero nunca había estado allí. Se trata de Casa Luca, en el Ensanche Piantini.
Mi hijo mayor, Ángel, me lleva a conocerlo. Cuenta con estacionamiento bajo techo. Tomamos el ascensor. Nos lleva hasta el lobby del hotel Hyatt, aunque el restaurante no está en el interior del hotel, sino al lado. A la entrada, un hermoso mural en la pared es cual un telón de fondo para el bar.
Tras conducirnos hacia una mesa y sentarnos, el camarero trae la carta. Echo un rápido vistazo. Mi apetito está al máximo y rápidamente descubro lo que me apetece: Arroz Meloso con Langosta y Sepia. No soy amante del arroz, pero cuando lo ofrecen meloso en un restaurante, el asunto es diferente. Con él me quedo.
Ángel, en cambio, quiere una buena carne y pide recomendación al mozo. Le sugiere Parmesan Pepper Steak NY Striploin. Interrumpo un momento para preguntar si el árbol en el centro del salón es real, pues hasta unas hojitas secas nos parece visualizar desde la mesa. “No. Es artificial”. Su presencia proyecta una atmósfera relajante. De vuelta a la carta, decidimos no pedir entrada. Sin embargo, nos traen, de cortesía, un delicioso consomé.
Siento curiosidad por saber de dónde procede el sabor, que no es solo de la carne. “¿Con qué se cocina?” Escueto, el empleado responde: “Con vegetales”. Insisto. “Pero, ¿cuáles?”. Al fin detalla: “Cilantro, cebolla, apio…”.
En verdad, este consomé es tan rico que, como dicen popularmente, levanta hasta a un muerto. De bebida para la excelente carne, que Ángel acompaña de papas fritas, pide una copa de Emilio Moro. (De haber descorchado una botella, hubiera venido el sommelier, Abel Hernández, a quien conocimos al terminar de almorzar). La carne está en su punto. Y de sabor no se puede pedir más.
En cuanto al arroz meloso, está como esperaba. Muy buena sazón e igual de buena la textura. Aunque, lo entiendo, lo que abunda es la sepia, un molusco cuya carne, para mí, resulta algo dura. Con relación a la langosta, hay varios trozos. Los degusto. De postre, leo en la carta Tarta Vasca con Guinache de pistacho tostado, aunque la que me sirven trae sobre todo muchas almendras. La ordené por haber pensado que era Tarta de Queso Vasca. “No me sabe a queso”, digo en el primer bocado. Ángel la prueba. “No, no tiene queso”.
Para averiguar en qué me equivoqué busco en Internet la Tarta Vasca. Si es de queso, lo especifica. Si no, en España, según los datos y la imagen en la web, la tarta que me trajeron se conoce como Pastel Vasco. Sea tarta o sea pastel, el de Casa Luca es un postre sumamente apetecible.