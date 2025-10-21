Recolectan más de 380 kilos de desechos con jornada de limpieza en Playa Macao

Con la participación de más de 70 voluntarios entre estudiantes, instituciones y miembros de la comunidad se conmemoró el Día Mundial de la Limpieza, donde la Fundación Cap Cana organizó una jornada comunitaria en Playa Macao que logró retirar 382.33 kilogramos de desechos sólidos.

Esta iniciativa, más allá de la limpieza, busca sensibilizar sobre la importancia de preservar las playas del país y contribuir con una mejor gestión y reducción de consumo de residuos sólidos.

Para Fundación Cap Cana la actividad se ha convertido en una tradición anual que demuestra continuidad y compromiso con la protección de los ecosistemas costeros.

Durante la jornada, diversos aliados estratégicos como el Cap Cana Heritage School, la Escuela Básica Camila Henríquez Ureña, la Asociación Asovpesmu, el Ayuntamiento Municipal Verón Punta Cana, la Fundación Isanelis, el Liceo Rosa Duarte y la Junta de Vecinos Costa Macao se unieron a la causa. La ocasión sirvió para llevar mensajes a niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de preservar los ecosistemas marinos y costeros del país.

El operativo permitió clasificar los desechos recolectados, de los cuales 86.5 kg fueron residuos no clasificables, 243.7 kg vidrio, 24.13 kg botellas plásticas, 20.7 kg otros plásticos en general y 7.3 kg metal. Todo el material fue separado adecuadamente y luego dispuesto para su aprovechamiento y reciclaje, asegurando un manejo responsable y sostenible de los residuos.

Con esta acción, la Fundación Cap Cana reafirma su compromiso de impulsar programas de conservación y sostenibilidad, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentando la educación ambiental y el trabajo en conjunto con las comunidades.

La limpieza de playas forma parte de un plan integral de sostenibilidad más amplio que la Fundación Cap Cana ejecuta tanto dentro como fuera de la Ciudad Destino, con la visión de conservar los ecosistemas marinos y terrestres del entorno, apoyar a las comunidades y fortalecer la conciencia ambiental en cada uno de nosotros.