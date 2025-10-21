Escuela de Comunicación de la PUCMM anuncia su quinta jornada de comunicación corporativa

La comunicación corporativa toma cada vez más preponderancia en el mundo empresarial y académico, asimilando que aspectos como el manejo de la reputación, prevención de crisis o el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes públicos marcan una gran diferencia en las instituciones.

“La mayoría de las empresas, grandes, medias e incluso algunas pequeñas, ya tienen la posición de director de comunicación o Diecom, que es como se llama. Y en República Dominicana esa visión ha ido teniendo tanto apoyo que, como en cualquier parte del mundo, en la estructura nosotros tenemos vicepresidentes de comunicaciones”, explica la docente y coordinadora de la carrera de Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el campus de Santo Domingo (Pucmm), Rosario Medina.

Rosario Medina, coordinadora de la carrera de Comunicación Corporativa de la Pucmm en el campus de Santo Domingo.Fuente externa

En las aulas el número de estudiantes que se interesan en cursar esta carrera también está creciendo. Consientes de esa realidad, la Pucmm realiza desde hace cinco años una jornada de comunicación corporativa como parte del compromiso de la casa de estudios de fortalecer al profesional o aspirante con eventos formativos.

Este año el evento se realizará bajo el tema “Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional”, los días 22 (de 6:00 a 9:00 PM) y 23 (desde las tres de la tarde) de octubre en el Auditorio 1 de la Pucmm.

De acuerdo con Medina, en esta jornada se impartirán seis conferencias y se presentarán los resultados del estudio “El estado de los asuntos corporativos en República Dominicana: mapa 2025” realizado por los doctores Ana Bélgica Güichardo, Alejandro Álvarez Nobell, Adrián Cordero y la profesora Rosario Medina Gómez.

Rosario Medina, quien también es la coordinadora de esta quinta jornada, explica que los datos del estudio revelan que se necesita especializar más en el área de la comunicación corporativa y concienciar a los tomadores de decisiones para que contraten a estos especialistas.

Para el estudio se tomó una muestra aleatoria en la que participaron 120 personas mayores de edad que forman parte de los departamentos de comunicación de sectores diversos (empresarial, gobierno, ONG, entre otros).

“No es lo mismo alguien que estudió comunicación, que se especializó y puede gestionar incluso programas de incidencia en las comunidades, prevención de estos desafíos y situaciones que se dan, por ejemplo, manejos de conflicto para que no afecten la imagen o para que no lleguen a hacer situaciones críticas”, dice la docente sobre la diferencia entre contratar a un experto en comunicación corporativa y alguien que no lo sea.

La quinta jornada de comunicación corporativa es totalmente gratis y va dirigida profesionales, estudiantes de grado y postgrado del área de la comunicación corporativa e institucional.

“Dirigimos el evento a investigadores, expertos y docentes, pero los protagonistas son los estudiantes, porque estamos formando desde la academia ese perfil sólido que va a impactar a la gestión de la comunicación corporativa institucional”, puntualiza Medina.