Isfodosu presenta cátedra Salomé Ureña al conmemorarse el 175 aniversario del natalicio de la educadora y poeta

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, Isfodosu , presentó la primera cátedra de esta universidad dedicada a exaltar la memoria de Salomé Ureña, con motivo de celebrarse el 175 aniversario de su natalicio.

Así lo informó la rectora de la academia, Nurys del Carmen González, al concluir la caminata y entrega de ofrenda floral en el Panteón de la Patria, actividad que cada año realiza la institución durante la Semana Internacional de la Poesía.

“La cátedra Salomé Ureña, creada por la especialista Altagracia López y coordinada por la maestra Cristina Amiama, tiene como misión desarrollar acciones académicas centradas en la formación docente, inspiradas en el pensamiento y los valores de Salomé Ureña”, destacó González.

La rectora afirmó que esa entidad no solo recuerda y celebra a Salomé, sino que asume con compromiso continuar con su misión de educar con pasión, ética y amor; bajo la convicción de que formar maestros es formar nación.