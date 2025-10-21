Errores que transforman un simple problema en una catástrofe

¿Sabes que “ciertas malas prácticas pueden transformar un simple problema en una catástrofe”? Melvin Peña, consultor en comunicación, expuso en detalle diez errores, durante su intervención en el ‘workshop’ del II Simposio Iberoamericano de Comunicación.

“El primer gran error es confundir un incidente con una crisis o viceversa. Esa confusión es gasolina para el fuego: si no tienes criterios claros para diferenciar ambos escenarios, corres el riesgo de sobreactuar o de quedarte mudo, empeorando todo. La clave está en definir con precisión qué es cada cosa y contar con indicadores cuantitativos y cualitativos que orienten la decisión”.

La primera víctima: la empatía

En la intervención de Melvin Peña en el simposio (organizado por Marta Quéliz, presidenta de Fábrica de Contenidos, y Saraida De Marchena, presidenta de Markatel Comunicaciones), al referirse a los errores señaló que el segundo “es olvidar la empatía. En una crisis, la primera víctima suele ser la empatía, y sin empatía no hay reputación que sobreviva. El ABC de la gestión de crisis siempre comienza con atención primaria a las víctimas, a los afectados y a los propios colaboradores internos”.

¿Cuáles son los “salvavidas” en una crisis?

Para Peña “el tercer error es mentir. Mentir nunca es una opción válida. Una crisis es un proceso en evolución y cualquier mentira se convierte en una cadena interminable de mentiras que termina estallando. En un mundo donde todos dejamos rastros y hay tantos ojos observando, la mentira solo conduce a la pérdida de credibilidad, confianza y reputación”. En síntesis: en gestión de crisis, la claridad, la verdad y la empatía no son estrategias, son salvavidas.

“Epifanías”: memorias personales y pensamientos

El artista Carlos Estévez inaugura en la noche de este jueves 23 una exposición individual que lleva por nombre “Epifanía”. En la Lucy García Gallery, que funciona en la Torre Altri Tempi, estarán expuestas estas obras en las que el autor “explora la creación como experiencia reveladora, donde cada obra surge de visiones, cargadas de memorias personales y pensamientos”. Suena muy interesante.

La fibra óptica y la conexión de alarma

El sistema de alarma en mi casa se conectaba con la central de la empresa a través del teléfono, mas, cuando la compañía telefónica cambió el cable de cobre por fibra óptica dicha conexión se interrumpió. Lo supe cuando en el panel aparecieron dos letras FC (Fuera de Comunicación). Es que la fibra óptica y la conexión de alarma en mi casa “no compaginaban”. Alarma 24 lo resolvió colocando un aparato comunicador. Por cierto, excelente la atención de Eimy Rodríguez.