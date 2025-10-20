Decenas de tortugas marinas nacen en santuario protegido por la Armada

Nuevas tortugas marinas, nacieron en el santuario localizado en Sans Soucí, Punta Torrecillas, bajo la vigilancia y cuidado especializado por parte de miembros de la Armada, entre ellos, biólogos marinos de la institución.

Este nacimiento de 87 crías, se suma al del pasado mes de septiembre (102), representando un valor significativo en términos medioambientales y de protección. Este hecho marca nuevamente un logro para el programa de conservación, que la Armada dominicana mantiene en esta localidad costera, donde desarrolla labores permanentes de resguardo a especies en peligro de extinción, con la salvaguarda del entorno, proporcionando medios adecuados para la permanencia de estas especies en todo el proceso de reproducción.

Las tortugas al eclosionar, encontraron un entorno apto para su recorrido, la zona específica del santuario, incluye cuidados especiales, provistos de elementos propios para una buena referencia, tipificación y señalización de los nidos, esto gracias al seguimiento y estudio dispuesto por el personal de especialista en el área.

En cada proceso de anidación el seguimiento desde el avistamiento del ejemplar madre es vital, sirvió para identificar los puntos del nido, incluyendo acondicionamiento del área y supervisión para mantenerlos libre de depredadores locales propios del entorno y posterior recolección de las crías para de manera asistida, ser puestas en libertad en la playa.

La Armada de República Dominicana con el liderazgo del vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, ha consolidado un programa integral de protección de tortugas marinas que incluye espacios educativos.

El Santuario de Sans Soucí se consolida, siendo un área para la reproducción de estas especies, y que de acuerdo a estudios, la temporada de desove y anidación de las mismas, en República Dominicana es de marzo hasta noviembre de cada año.

La institución trabaja en coordinación con autoridades ambientales y organizaciones conservacionistas para fortalecer las acciones de protección de la fauna marina en el litoral dominicano.