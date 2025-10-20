Dale Carnegie celebra 113 años en el mundo y 25 en RD

Dale Carnegie celebrará sus 113 años de existencia en el mundo, y 25 en República Dominicana, con un exclusivo encuentro que contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales, reconocidos por inspirar a miles de líderes en diversas industrias.

César Cordero, director de Dale Carnegie Training en el país, adelantó que iniciarán con un desayuno corporativo dirigido a líderes de gestión humana, que se realizará el miércoles 5 de noviembre desde las 9 de la mañana y teniendo como escenario el Hotel Embassy Suites by Hilton, de la avenida Tiradentes, en el Naco.

El encuentro contará con el doctor Paulino Duarte, abogado y notario experto en derecho laboral, con más de 40 años de trayectoria, fundador y Ceo de Duarte & Tejada, quien ofrecerá un conversatorio sobre “Escenarios ante la ley laboral”.

Cordero, quien es master trainer, conferencista, coach de liderazgo y pionero en liderazgo moderno y humano; junto a Mauricio Piñol, conferencista internacional, director de Innovacion at DC&A y master trainer; impartirán la conferencia interactiva sobre “Tendencias del desarrollo del talento humano y liderazgo en la era digital”.

Ambos expertos además presentarán las nuevas herramientas digitales de Dale Carnegie.

Marlon Guerrero, fundador y director de Lucror marketing y trainer certificado de Dale Carnegie conversará sobre el tema “Cómo atraer los mejores talentos apoyados en recursos digitales y de inteligencia artificial”.

El momento especial de la jornada aniversario, será el lanzamiento oficial del libro “Más allá de la palabra Liderazgo”, autoría de César Cordero, en el que se combina la presentación del texto con una conferencia.

El libro contiene reflexiones, historias reales inspiradoras y modelos prácticos que conectan la autodeterminación, la inteligencia emocional y social, la comunicación en una nueva dimensión, el pensamiento estratégico, todo con un alto sentido humano, como pilares fundamentales para liderar en un mundo en constante transformación.