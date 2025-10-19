Sí, los vivos se pueden comunicar con los muertos

“Las comunicaciones de los difuntos con los vivos son breves. Duran unos pocos segundos, algunos minutos a lo sumo”, señala Lluís Pastor, especialista en persuasión y comunicación, en una entrevista con EFE.

Otro elemento habitual en las comunicaciones espectrales es la presencia de una luz que anticipa la aparición del fallecido o que acompaña su imagen, desde el interior del cuerpo, señala.

“El muerto aparece con buena presencia: sonríe, se le ve tranquilo y parece que incluso haya escogido las ropas con las que se presenta ante los vivos”, según explica este investigador.

Lluís Pastor es profesor e investigador universitario, especializado en temas de persuasión, comunicación y periodismo.EFE

Lluís Pastor, investigador universitario, periodista y experto en temas de persuasión y comunicación, investiga desde hace diez años las comunicaciones de los muertos con los vivos en las distintas épocas, desde la antigüedad clásica hasta principios del siglo XX, indagando en un fenómeno que despierta la curiosidad y resulta apasionante para miles de personas.

Tras recopilar y analizar centenares de testimonios y sucesos documentados, Pastor (https://linktr.ee/lluispastor) ha descubierto que estas comunicaciones, también conocidas como apariciones o contactos, siguen un patrón o modelo de referencia, que reúne una serie de elementos, se repite a lo largo de los siglos. Lo describe en su libro ‘Los mismos muertos vuelven’.

Los historiadores y los antropólogos han defendido que los contactos con muertos son solo construcciones culturales, moldeadas por cada comunidad, y que, por eso asumen formas distintas en cada época, desde la antigua Grecia y Roma a la Edad Media, la Reforma, la Ilustración y el siglo XIX.

Por esa razón, en la Edad Media, los difuntos aparecidos tenían el cuerpo llagado y se presentaban entre brasas, mientras que en la Inglaterra victoriana, los muertos que se comunicaban con los vivos, no eran más que sombras negras, según estos científicos.

Pero la investigación de Pastor, que como científico “estudia metódicamente lo que desconoce”, pone en entredicho la hipótesis vigente hasta ahora, poniendo sobre la mesa la idea de que “los contactos con los muertos, cuando son los fallecidos los emisores de la comunicación, responden al mismo patrón”.

En su libro ‘Los mismos muertos’ Lluís Pastor describe y analiza las comunicaciones de los muertos en distintas épocas.EFE

Un patrón que se repite a lo largo de la historia.

Se trata de un mismo patrón de comunicación que se presenta a lo largo de la historia, desde la prehistoria a la actualidad, aunque con variantes en cada época, de acuerdo con este autor.

“Estamos delante de un mismo fenómeno que se produce a través de los siglos”, enfatiza este doctor en Periodismo y máster en Ciencias de la Información, que compagina su función de profesor titular de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y profesor colaborador en otras cuatro universidad de España, con la dirección de una empresa de formación.

Pastor no puede asegurar que sean los muertos quienes nos visiten o se comuniquen con nosotros, pero sostiene que hay algún elemento que provoca que las personas, en un porcentaje de entre el 10 y el 30 por ciento de la población, puedan testimoniar que han vivido un suceso de este tipo.

Considera que aquellas comunicaciones que tienen a los fallecidos como emisores podrían consistir en algún “tipo de proyección que compartimos como especie, lo que ya me parecería muy interesante, o que, efectivamente, haya algo ahí fuera que contacte con nosotros”, según admite.

“Hay que tener en cuenta que los relatos de aparecidos que nos han llegado a través de cuentos, novelas o películas, ofrecen una visión parcial de la cuestión, representando su versión más atemorizante y entretenida. Son relatos de las historias del pueblo que forman parte del folclore o fueron seleccionados por los poetas”, según puntualiza.

Explica que una ‘aparición’ consiste básicamente en que una persona fallecida se le manifiesta a una persona viva, generalmente un familiar, hablándole, dejándose ver y a veces tocar, o abrazándole.

Pastor atesora casi dos centenares de testimonios de este fenómeno, desde el caso de una señora, sentada en el sofá, mirando la tele a la que se le cruza por delante del televisor su madre muerta hace unos meses, hasta el de un hombre que recibe un wasap con letras desordenadas de su esposa fallecida.

Los casos que investiga este experto son comunicaciones muy eficaces para convencer que se producen de manera muy rápida y que los testigos toman por reales, y en las que el emisor (el que inicia la comunicación) es el fallecido, y el receptor es el testigo que vive la experiencia sin buscarla conscientemente.

En muchos casos de apariciones el cuerpo del aparecido presenta un estado de densidad semisólida o gaseosa.EFE

Así se comunican los muertos con los vivos.

Al analizar la figura del emisor y describir lo que dice que sintió el receptor, Pastor se dio cuenta de que hay una serie de elementos que suceden la mayoría de las veces.

También constató que los mensajes se repiten: algunos de ellos son mensajes que aparecen en todos los casos en los que hay diálogo entre el muerto y el vivo; otros resultan frecuentes.

Señala que los mensajes que trasladan los muertos son muy parecidos y repetidos: “Estoy bien”, “Estoy en un lugar”, “Estoy en contacto con la familia”, “Si sufres no tendré paz”, “Si sufres no podré marchar” y “Me han dado permiso para comunicar”.

Este investigador destaca cinco elementos clave del patrón de las comunicaciones que dependen del emisor.

Brevedad. “Este tipo de comunicaciones suelen ser breves. Duran unos pocos segundos, algunos minutos a lo sumo”.

Luminosidad. “En casi todos los casos de la luz se presenta una luz, que anticipa la aparición del fallecido o acompaña su imagen, desde el interior del cuerpo, como perfilándolo o iluminando la estancia”.

Apariencia. “El muerto aparece con buena presencia: sonríe, se le ve tranquilo y parece que incluso haya escogido las ropas con las que se presenta ante los vivos”.

Densidad. “En muchos de los testimonios rescatados el cuerpo del aparecido presenta un estado semisólido o gaseoso”.

Amor. “Tras analizar los testimonios descritos en la bibliografía, solo se me ocurre que la brújula de esos contactos es el amor entre las personas, el cual sirve de guía para que los muertos se aparezcan a aquellos vivos que los pueden reconocer”.

Este profesor universitario también encontró coincidencias en las reacciones de los testigos: “tienen una seguridad absoluta acerca de la experiencia y no dudan de haber vivido esa comunicación; y muchos de ellos sienten una quietud infinita en el momento de la comunicación y alivio después de esa experiencia”.

Un caso de siglo XIX: la nuera aparecida.

Como ejemplo de estas apariciones, Pastor relata un caso recogido por el astrónomo del siglo XIX Camille Flammarion, quien analizaba los casos de los que se enteraba comprobando personalmente los hechos y los testigos, por lo que podía asegurar que las experiencias que hacía públicas habían sido experimentadas por personas despiertas y en un estado normal.

Flammarion, que, según Pastor, había querido establecer una “clasificación metódica, clara y precisa (de estos fenómenos) como si se tratase de astronomía, de física o de química”, describió el caso de Wenecian Bibilowsky, un estudiante de la Universidad de Kiev, que perdió a su esposa.

La aparición del fallecido se acompaña de una luz, que acompaña su imagen, desde el interior del cuerpo.EFE

Aquel estudiante manifestó: “Mi padre vivía en Pultava e ignoraba la enfermedad de su nuera, sabiendo, eso sí, que estaba conmigo en Moscú. ¡Cuál no fue su sorpresa al verla a su ‘lado’, cuando él salió de casa, ‘acompañándole’ durante unos instantes! Luego, desapareció al momento”.

“Lleno de espanto y de angustia, mi padre nos envió un telegrama rápidamente, con el fin de informarse sobre la salud de mi querida compañera. Era el mismo día de su muerte”, señaló Bibilowsky, cuya esposa fallecida había aparecido ante el progenitor de aquel estudiante.

“Encontramos situaciones como esta a lo largo de la historia y de las culturas: el muerto se hace presente a una persona querida, habitualmente familiar o amigo, con o sin mensaje, en el momento de su muerte”, concluye Pastor, para quien “hay un fenómeno real detrás de muchos de los testimonios analizados”.