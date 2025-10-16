Jóvenes dominicanos conquistan Tokio con proyectos de innovación y alto impacto social

Una delegación de estudiantes del Colegio Bilingüe New Horizons, con sedes en Santo Domingo y Santiago, logró una participación histórica en el Coded STEAM Championship Tokyo 2025, alzándose con el primer lugar, el premio a la Mejor Ingeniería (Best Engineering Design) y el galardón Coded Spirit, en una competencia que reunió a más de 300 jóvenes de distintos países.

Este certamen internacional desafió a los participantes a proponer soluciones reales a problemas globales mediante proyectos basados en los principios STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), con enfoque en sostenibilidad, creatividad e impacto social.

Talento dominicano que innova para transformar

El equipo Bioblast obtuvo el primer lugar con su propuesta “Smart Fenton Capsule”, un dispositivo portátil capaz de descomponer macroplásticos como el polipropileno mediante la reacción de Fenton. La cápsula transforma estos residuos en agua, CO₂ y sales inofensivas, y cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real para garantizar la seguridad y efectividad del proceso.

Aerodrops, otro de los equipos dominicanos, fue reconocido con el premio Best Engineering Design por el diseño de una máquina que convierte la humedad del aire en agua potable, una solución vital para comunidades que enfrentan escasez hídrica.

Además, el estudiante Antoni Luckzak fue distinguido con el galardón Coded Spirit, que premia el liderazgo, la colaboración y el compromiso con los valores del trabajo en equipo.

El tercer equipo, Ozam River Rover, presentó una flota de drones acuáticos inteligentes diseñados para monitorear en tiempo real la calidad del agua del río Ozama. Estos recolectan y transmiten datos de contaminación a una plataforma digital que facilita respuestas rápidas por parte de las autoridades ambientales.

Educación que forma ciudadanos globales

Los grupos fueron guiados por los ingenieros Elisamí Cedeño, coordinadora de Computer Science, y Manuel Bastardo, docente de Robotics and Automation, quienes acompañaron a los estudiantes en todas las etapas del proceso: desde la conceptualización de las ideas hasta la ejecución técnica y presentación en Japón.

“Nuestros estudiantes demostraron que la educación dominicana tiene el potencial de competir y liderar a nivel global. Estos proyectos reflejan una generación comprometida con transformar el mundo desde el conocimiento y la empatía”, destacaron los mentores.

Bioblast, Aerodrops y Ozam River Rover equipos que representaron a RD en la competencia.Fuente externa

La destacada participación de estos jóvenes posiciona a República Dominicana como un referente regional en innovación educativa, resaltando la formación de estudiantes con pensamiento crítico, visión global y profundo compromiso social.

Los proyectos presentados en Tokio demuestran que, desde las aulas, es posible generar propuestas concretas para enfrentar desafíos ambientales, tecnológicos y humanitarios; reafirmando el valor de una educación transformadora y con propósito, capaz de conectar el aprendizaje con las necesidades reales del mundo.

Integrantes de los equipos

• Bioblast: Juneilis Hernández, Marlyn Novas, Axel Eusebio, Ethan Tamarez, Carlos Kepp, Elba Reyna y Victoria Reyna.

• Aerodrops: Vitelio Mejía, Luka González, Shelsie Caba, Joaquín Benezario, Elba Novas, Nicole Mancebo y Antoni Luckzak.

• Ozam River Rover: Cristina Jauregui, Francesca Cavagliano, Edgar Delgado, Kiara Benezario, Karen Ruíz, Reilly García y Hans Joa.

Este logro representa un hito para la educación dominicana, evidenciando el valor de invertir en programas educativos que integren tecnología, creatividad y conciencia social, con el objetivo de empoderar a las nuevas generaciones para transformar su entorno.