Fundación Unión Médica realiza caminata contra el cáncer de mama

Con motivo de la celebración del mes de la lucha contra el cáncer de mama durante, la Fundación Unión Médica del Norte (FUMN), realizó su tercera caminata anual con el objetivo de orientar y llamar la atención sobre la importancia de adoptar medidas preventivas de esta enfermedad.

El recorrido que partió de la parte frontal del centro de salud hasta el monumento a Los Héroes de la Restauración y viceversa. Contó con participación de directivos de la clínica y la fundación, médicos, enfermeras y personal administrativo; así como el senador de la República por Santiago, doctor Daniel Rivera y la vicealcaldesa de Mariana Moreno.

Previo al inicio de la peregrinación pronunciaron palabras de motivación las doctoras inicio Delcia Jiménez, del Departamento de Imágenes; Javiela Tejada, directora médica, Daniel Rivera, senador y expresidente del Consejo de Administración, Fausto Hernández, vicepresidente y la vicealcaldesa Mariano Moreno.

Jiménez destacó que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres y muchas de ellas por temor la palabra cáncer se queda rezagada en su casa, por lo que cuando decide ir al médico llega tarde, por lo que exhortó a las féminas a realizarse su chequeo, rutinario, para prevenir las mismas.

La doctora Javiela tejada recordó que la clínica universitaria Unión Médica, dedica todo el mes de octubre para luchar con la prevención del cáncer de mama, que es la neoplasia en la mujer, porque la autoexploración y las mamografías hasta ahora son los métodos diagnósticos más importantes para detectar una enfermedad a tiempo.

“Queremos decirles a todas aquellas mujeres que están pasando por diagnósticos de cáncer de mama, que actualmente hay tratamientos novedosos, que han revolucionado la respuesta de un 90 a 95% de curación y también que hoy caminamos por ti, ser fuerte y valiente, porque estamos contigo”, expresó.

La presidenta de la fundación, licenciada Rosa Lourdes Vargas dijo que todos los años esa institución apoya esta actividad, por lo que agradeció al Consejo de Administración de la clínica, porque todas las actividades que la entidad que dirige programa siempre les dice que sí y así mismo, a las casas comerciales que también les dan su apoyo.

El doctor Fausto Hernández, vicepresidente del Consejo de Administración de Unión Médica, dijo que se sentía muy contento por la presencia de cada uno, a quienes animó a participar en la caminata, llevando el mensaje de la prevención, que es lo más importante.

Mientras que, el senador y exministro de Salud Pública, Daniel Rivera agradeció la presencia de la vicealcaldesa, la Fundación Unión Médica, en especial la doctora Delsia Jiménez, quien inspira la participación de todos; así como a la doctora Javiela Tejada, directora Médica y al doctor Fausto Hernández, vicepresidente del Consejo de Administración.