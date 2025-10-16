Fuente de Luz invita a visitantes de Expo Cibao 2025 a reflexionar sobre el valor de la memoria

Fuente de Luz Memorial Service (FDL) tuvo una participación en Expo Cibao 2025 combinando tecnología y emoción. Además, invitó a los visitantes a reflexionar sobre el valor de la memoria y la importancia de dejar un legado para las futuras generaciones.

El stand de FDL ha sido diseñado como un espacio de conexión y memoria. Entre sus principales atractivos destacan una pantalla de gran formato y un área de gramas que proyecta la belleza, naturaleza y paz de sus parques cementerios, dando la sensación de estar en uno de ellos, así como el confort de sus capillas funerarias.

Igualmente, una salita ofrece un espacio acogedor para conocer la propuesta de mano de expertos asesores de familia. Además, cuenta con "Lucecita", un robot en formato photobooth y la Cabina de Luz, que permite a los visitantes grabar un mensaje especial para sus familiares, que será entregado digitalmente y resguardado para el futuro.

“Queremos que cada persona que nos visite viva una experiencia transformadora, en la que pueda proyectar hacia el futuro sus palabras más valiosas y reafirmar la importancia de construir recuerdos que trascienden el tiempo”, expresó Arlenys Nicasio, directora ejecutiva de Fuente de Luz Memorial Service.

Como parte de la agenda se impartió la charla: “Conversando con tu yo del futuro”. El encuentro incluyó un panel de testimonios que abordó el valor de comunicar a tiempo lo que más apreciamos y ofreció a los asistentes herramientas prácticas para fortalecer sus lazos familiares.

La 38ª edición de Expo Cibao, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, se celebró del 1 al 5 de octubre de 2025 en el Parque Central de Santiago.