Concluyen ampliación y remodelación de Funeraria Blandino en Herrera

El compromiso y constante interés de hacer más fácil, en el momento más difícil, Funeraria Blandino del sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste, concluyó la ampliación y remodelación de sus instalaciones físicas.

Los trabajos de remodelación incluyeron el remozamiento total del lobby y las tres capillas; ampliación, modernización de las oficinas de servicios y exhibición de los ataúdes; así como el rediseño de las áreas exterior, integrando cálido y acogedor un gazebo.

Dentro de la misma ubicación quedaron abiertas las oficinas de Pets Forever, el crematorio de mascotas del Grupo Blandino, desde aquí ofrecerán los servicios para contratación y entrega.

Virginia Arredondo, Vicepresidente Ejecutiva de las áreas de servicios y operaciones, resaltó el compromiso de las empresas de continuar ampliando la cobertura de sus servicios, al tiempo que expanden y remodelan sus instalaciones.

“Como líderes en el sector funerario, queremos brindar a nuestros clientes no solo el portafolio más amplio de servicios, buscamos garantizar una calidad insuperable, capaz de exceder siempre sus expectativas en los momentos más sensibles por lo que atraviesa el ser humano”.

Destacó que deben de mantener esa política de modernización y mejoras en nuestros servicios para responder a los requerimientos y expectativas derivados de los nuevos tiempos y así asegurar nuestro papel de vanguardia en los servicios exequiales en la República Dominicana,”

Dijo que la ampliación se enmarca no solo en las infraestructuras, dando una mirada hacia dentro, sino también en el proceso de eficientización e innovación.