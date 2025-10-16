Ansiedad social: una realidad que cada día afecta a más adolescentes

Hoy en día muchos jóvenes experimentan ansiedad social, y no se trata solamente de timidez e introversión. La ansiedad social es una sensación que causa malestar caracterizado por miedo a ser juzgados negativamente por los demás.

Estas personas evitan el contacto con otras, provocando ésto, aislamiento social. Parte de esta situación en la actualidad puede deberse al uso constante de los dispositivos como método de comunicación sin el contacto real, causando así la falta de habilidades sociales.

La ansiedad social puede afectar el rendimiento académico, pues evitan situaciones sociales como ir a clases. La falta de interacción con personas puede provocar baja autoestima, sentimiento de soledad, bajo estado de ánimo, etcétera, lo cual puede estar muy relacionado con síntomas depresivos.

Existen varios factores de riesgo para desarrollar este tipo de ansiedad: Déficit de habilidades sociales que se refiere a no saber cómo interactuar y relacionarse con personas, haber sufrido acoso o ‘bullying’, así como entornos donde exista presión social, exigencias y altas expectativas.

Búsqueda de seguridad

Como estrategia de apoyo es importante fomentar la comunicación abierta en casa, donde él o la adolescente se sienta cómodo y escuchado. Conversar sobre sus emociones y pensamientos para brindarle validación.

Para evitar el aislamiento, también se puede motivar a asistir a actividades grupales de forma gradual. Tener comunicación con los docentes escolares sobre la situación, puede ayudar en su adaptación y contar con personas de apoyo en ese contexto.

Este malestar es tratable y puede tener un buen pronóstico. Lo fundamental es que si se detectan síntomas que intervienen en el día a día de los jóvenes, puedan acudir a ayuda profesional. La idea es que poco a poco puedan ganar confianza y seguridad en sí mismos.

Dominique González, psicóloga infanto-juvenilFuente externa