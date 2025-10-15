Netflix y Spotify se unen para impulsar pódcast de vídeo, que llegarán en 2026

Netflix ha anunciado que agregará pódcast en formato de vídeo a principios de 2026 de la mano de Spotify y The Ringer, que ofrecerán 16 pódcast en su plataforma, incluyendo títulos como The Bill Simmons Podcast, Conspiracy Theories y los programas de la NFL, NBA y la F1 de The Ringer.

La plataforma de contenido en 'streaming' es conocida principalmente por ofrecer contenido de series, películas e, incluso, videojuegos. Sin embargo, de cara a buscar nuevas formas de entretener a los usuarios "donde y como quieran", la compañía también comenzará a ofrecer contenido de pódcast de vídeo.

Para ello, se ha asociado con Spotify, que llevará sus videopódcast de deportes, cultura, estilo de vida y crímenes reales, producidos por Spotify Studios y The Ringer a Netflix, tal y como han anunciado ambas compañías en un comunicado.

En concreto, los pódcast en formato de vídeo se podrán ver en Netflix a principios de 2026, aunque se lanzarán inicialmente para usuarios de Estados Unidos y se irán extendiendo posteriormente a otros mercados.

Así, tal y como ha matizado Spotify, esta colaboración "ofrece a los fans más maneras de conectar con las historias y voces que aman", por lo que es un "gran avance" en la forma en que el trabajo de los creadores "llega al mundo".

Por su parte, la vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, Lauren Smith, ha detallado que, a medida que los videopódcast son más populares, la alianza con Spotify les permite ofrecer versiones completas en video de estos programas tanto a la audiencia de Netflix como a la de Spotify, lo que hace que su oferta de entretenimiento "sea más emocionante que nunca".

Concretamente, entre los diversos temas que recogerán los videopódcast en Netflix, se mostrarán títulos de estilo de vida y cultura como The Rewatchables, The Big Picture, El show de Dave Chang, Recipe Club y Dissect.

También se incluirán diversos videopódcast de deportes, entre los que se incluyen, The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The Mismatch, The Ringer F1 Show y The Ringer Fantasy Football Show, entre otros de la NFL y la NBA. Finalmente, Netflix también acogerá pódcast de vídeo relacionados con crímenes reales. Es el caso de Conspiracy Theories y Serial Killers.